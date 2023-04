"Terme, occorre più personale" Dopo le critiche per i servizi carenti c’è bisogno anche delle partite Iva

"La Croce Rossa, nuovo gestore delle Terme Redi e Tettuccio, per la parte idropinica,deve svelare quali siano le sue intenzioni con il personale, mentre il Comune deve muoversi a tutela dei dipendenti".

Simone Magnani, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in consiglio comunale e presidente della commissione consiliare per il controllo delle società partecipate, interviene sulle vicende del personale delle Terme.

"Nei giorni scorsi – prosegue - abbiamo assistito alla rappresentazione di ciò che andavamo dicendo da mesi, ossia l’assoluta crisi di servizi della società in una fase di concordato che, come detto dal commissario giudiziale, è più liquidatorio che di continuità. La società è al momento del tutto impossibilitata a fornire servizi a uno standard qualitativo e quantitativo elevato, e anche a soddisfare le necessità di una città turistica. Questo perché le risorse umane a sua disposizione non sono sufficienti e vivono in un perenne stallo ed incertezza che mina la possibilità di lavoro".

"Se i dipendenti - afferma il consigliere del Movimento Cinque Stelle – possono comunque contare sulle tutele delle normative nazionali, lo stesso non si può dire per i professionisti a partita Iva, che rappresentano però quelle professionalità necessarie per garantire quel minimo di continuità nei servizi che anche il concordato prevede. In questa fase di stallo, i professionisti vivono con rinnovi delle collaborazioni mensili e con la minaccia di interruzione unilaterale dei rapporti più lunghi.

Secondo Magnani, "l’attesa di conoscere i piani della Croce Rossa sta di fatto destabilizzando l’ambiente lavorativo, con ripercussioni sulla qualità dei servizi e costringendo molti ad andarsene. Il consiglio comunale su impulso delle minoranze ha più volte promosso atti a tutela dei lavoratori di Terme, senza mai fare distinzioni tra dipendenti e professionisti, proprio perché coscienti della ricchezza che entrambi rappresentano e dell’importanza della loro tutela, anche umana. Nella commissione partecipate in cui, su mia indicazione, il consiglio incontrò i lavoratori di Terme fu fatta una precisa promessa tramite il presidente Giovanni Spadoni. Il consiglio si sarebbe fatto garante a tutela degli interessi di tutti loro".

"Come Movimento Cinque Stelle - prosegue Simone Magnani – riteniamo che sia giunto il momento di mantenere questa promessa e di promuovere un incontro tra i soci, la Croce Rossa e le partite Iva, per dar modo ai professionisti di conoscere i piani del nuovo gestore e che permetta al consiglio comunale di svolgere un ruolo di mediatore tra gli interessi a garanzia delle famiglie coinvolte e di tutto il tessuto economico del territorio".

Come si ricorderà nei giorni scorsi era arrivata anche la protesta degli albergatori per il mal funzionamento dei servizi.