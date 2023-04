Terme di Montecatini, l’appello: “Salvate l’archivio. Dove sarà collocato?”

Montecatini Terme (Pistoia), 9 aprile 2023 – Salvare l’archivio termale. E’ l’imperativo categorico di tanti uomini e donne di buona volontà, in apprensione da settimane per il destino di questo patrimonio inestimabile. Marta Gentili e Dante Simoncini hanno presentato un esposto alla sovrintendenza archivistica toscana con il quale si chiede "d’intervenire con i poteri conferiti dalla legge a salvaguardia del patrimonio documentale d’interesse storico considerata l’esistenza di provvedimenti di tutela esistenti".

La stessa soprintendenza archivistica ha chiarito tramite la stampa che l’archivio è vincolato. "Successivamente - scrive Marta Gentili - in risposta all’esposto è stato ribadito che l’archivio è sottoposto a misure di protezione e conservazione contenute nel codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) che all’art. 20 comma 2 vieta lo smembramento e che in virtù di tali norme la Soprintendenza vigilerà al fine di preservare l’integrità e garantire la conservazione del bene operando una sollecita e attiva attenzione al bene ’archivio’. Intanto apprendiamo sempre dalla stampa che il sindaco Baroncini e l’assessore Sartoni, con toni trionfalistici, annunciano che le terme lasceranno la Palazzina Regia. Prendiamo atto di tale affermazione facendo presente che questo ripropone il problema archivio su cui gli amministratori hanno sottaciuto e l’opinione pubblica ha abbandonato il problema pensando, come sempre accade, che in qualche modo tutto si risolverà".

C’è grande preoccupazione però per il materiale: “Il problema rimane e non è di poco conto; si tratta di documentazione preziosissima, non di cartacce che possono essere collocate in sedi provvisorie e inadeguate devono ma essere conservate con i crismi e le indicazioni che la Soprintendenza detterà. Quindi la domanda è: qualcuno si è chiesto come ricollocare questa importante patrimonio documentale o pensano di lasciare tutto al caso? Si palesa ogni giorno di più l’inadeguatezza della gestione delle terme, nel baratro, e quella del Comune, socio di minoranza, che di fatto è ‘tutore’ degli interessi della città”.

Poi l’affondo di Gentili: “L’ipotesi ventilata dall’amministratore unico della società di vendere l’archivio storico delle terme rappresenta veramente l’ultima freccia all’arco dell’ignoranza. Il silenzio assordante da parte di tutti i politici e l’intellighenzia assente rappresentano potenzialmente la morte definitiva di un pezzo di storia delle nostre origini e del termalismo italiano. C’è purtroppo solo da prendere atto che gli amministratori e i direttori delle Terme che si sono succeduti nel tempo sono accomunati dal non avere compreso quale tesoro rappresenta tutto il materiale documentario di proprietà delle terme. L’archivio, la raccolta bibliografica, la quadreria che per quanto ci è dato sapere non risultano inventariati, in particolare l’archivio non è digitalizzato e questo la dice lunga sull’arretratezza e sulla poca lungimiranza di tutti. Qualcuno inneggia all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio per l’acquisto e per la salvezza dell’archivio, a dimostrazione della totale mancanza di consapevolezza d ell’importanza di tale patrimonio comune. Non siamo capaci di una levata di scudi per difendere il nostro passato - prosegue Gentili - le nostre terme e con essi l’identità e l’economia di un’intera città e dell’intera Valdinievole. A tal proposito è importante sapere che il primo provvedimento di dichiarazione d’interesse storico sulle carte delle Terme è stato emesso dalla Soprintendenza archivistica della Lombardia in data 23 ottobre 1969 poi rinnovato nel 1972. Si, proprio così: il primo provvedimento di tutela è stato fatto da un’altra regione infatti la Soprintendenza archivistica della Toscana ha dichiarato l’archivio d’importante interesse storico soltanto l’8 agosto 1979".