Sull’acquisto delle Terme spunta una multinazionale

Montecatini Terme, 2 febbraio 2024 – Una multinazionale straniera è interessata ad acquistare i beni strategici delle Terme, che saranno messi in vendita attraverso un bando internazionale con un prezzo base di 42 milioni di euro, su cui non potrà essere applicato alcun ribasso. Questa mattina, nelle sale del Grand Hotel Croce di Malta è previsto un primo incontro informativo, probabilmente con i rappresentanti della società. Gli inviati della multinazionale sono accompagnati da Gianmarco Ceruti, responsabile finanza di Assimpresa 4.0. Si tratta di un’associazione sindacale datoriale fra gli operatori economici del commercio, dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato e delle attività e delle professioni liberali, senza fini di lucro e senza vincoli con partiti politici, che ha sede a Roma. Il sodalizio, a causa dei vincoli legati ai patti di riservatezza, non può fornire informazioni precise sulla multinazionale.

La missione di Assimpresa 4.0, come si legge sul sito Internet dell’organizzazione, è "guidare il cammino di ogni utente al perseguimento del suo Obiettivo in tempi brevi rimuovendo gli ostacoli di carattere giuridico e burocratico grazie alla competenza di esperti e mezzi a disposizione". In questo caso, il gruppo svolge il ruolo di un vero e proprio advisor, svolgendo la consulenza per il suo cliente in merito a ciò che riguarda l’acquisto dei beni termali.

Nel complesso, finora, le manifestazioni di interesse espresse per i beni strategici delle Terme raggiungono solo la metà dei 42 milioni necessari. A dicembre dello scorso anno, la Regione ha approvato una legge che consentirà al socio di maggioranza delle Terme di presentare un’offerta da 17,5 milioni di euro per l’acquisto di Tettuccio, Regina, Redi ed Excelsior. Il Comune, da parte sua, è pronto a presentare un milione e mezzo per l’acquisto della Torretta, prezioso edificio ormai da anni in pessimo stato, che necessita di un rilevante progetto di recupero. La Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha presentato una manifestazione di interesse per le Terme.

I tre soggetti pubblici possono partecipare insieme, ma al momento non sono in grado di esprimere un’offerta competitiva nel suo complesso. Ecco quindi rispuntare il vecchio sogno della partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, in un primo tempo pensata come il soggetto ideale per acquistare le Terme Leopoldine e terminate i lavori, fermi da 12 anni, della piscina ideata dall’archistar Massimiliano Fuksas, affidando tutto a un gestore di provata serietà, come il gruppo Quadro Curzio. Nessuna manifestazione di interesse è stata presentata per La Salute che, invece, sarà inserita a tutti gli effetti nel bando che scadrà a metà luglio. La collaborazione tra pubblico e privato resta comunque una prospettiva aperta in vista del bando di vendita dei beni termali per poter concludere tutto in modo rapido.