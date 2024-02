Terme, la polemica infinita. Rucco e Lumi si parlano sui social

MONTECATINI TERME

Prosegue senza sosta lo scontro tra maggioranza e opposizione sulla situazione delle Terme e sui motivi che hanno portato alla procedura di concordato. Nei giorni scorsi, il consigliere Simone Magnani (Movimento Cinque Stelle) ha dichiarato che "se oggi la società non è fallita lo si deve agli atti dei gruppi di minoranza, alla Fondazione Caripit e all’attività di Claudio Del Rosso". A queste affermazioni ha reagito l’assessore al Bilancio, Alessandro Lumi, scegliendo come megafono i social network. "Beh – ironizza l’esponente della maggioranza – diciamo che qualcosa di vero c’è. Si deve al Pd (che governava Regione e Comune, quindi il 100% del capitale sociale – se la società Terme non è fallita o comunque non è andata in procedura concorsuale, 10-15 anni fa, quando sarebbe stato il momento. E invece hanno pensato solo ad allungare il brodo, tirando a campare, vendendo immobili per pagare i costi di gestione e cercare di passare la palla a chi sarebbe arrivato dopo. Forse – prosegue sempre sui social – avviando prima una procedura concorsuale avremmo avuto molti meno debiti da gestire, un generale maggior favor di tribunali e banche verso i concordati e probabilmente molto più appeal per un eventuale investitore".

Subito è arrivata la replica del consigliere di minoranza Ennio Rucco (Pd). "Caro Alessandro – ha scritto rivolto a Lumi – condivido parte di ciò che dici. E cioè che nel 2009 avremmo dovuto prendere i libri della società e portarli in tribuna. Ma arrivammo dopo una giunta che con la sinistra regionale aveva fatto fare un mutuo di 30 milioni a una società che ne perdeva tre di esercizio, basandolo su un piano surreale. E in quella giunta c’erano assessori in carica ancora adesso , così come i partiti attualmente al governo cittadino". Ma non è finita. L’affondo prosegue: "Avete avuto un intero mandato e non avete toccato boccia, se non fare delle figuracce andando dietro a società fantasma che hanno messo in ridicolo la città con offerte e assegni finti. Il concordato è arrivato per mano delle banche, non è stata una vostra scelta. Le offerte irrevocabili di acquisto su Tettuccio e Torretta sono state frutto di atti e proposte delle minoranze e personalmente ho smentito pubblicamente Eugenio Giani quando sosteneva che non si poteva fare".

C’è spazio anche per un’ulteriore polemica: "In cinque anni non avete prodotto un progetto – si legge ancora sui social – non avete dato un euro alla causa, non avete portato niente da Roma, avete intenzione di occuparvi dell’unica cosa importante, il rischio imminente di chiusura del Tettuccio".