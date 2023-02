Terme, i creditori sono oltre cinquecento

C’è anche Vittorio Sgarbi, critico d’arte e sottosegretario alla cultura, tra i creditori delle Terme di Montecatini. In base all’elenco depositato al Tribunale fallimentare di Pistoia, nell’ambito della procedura di concordato in continuità, l’esponente dell’esecutivo deve avere 4.784,02 euro dalla società. Sono oltre 500 i creditori delle Terme, persone fisiche e società, a volte titolari di più posizioni, anche di non grande valore. Tra gli oltre i 50 dipendenti, fissi e stagionali, presenti nel lungo elenco formato da nove pagine scritte in modo fitto su fogli A 4, troviamo un addetto che deve avere 55.951 euro, seguito da altri tre a cui spettano 45.365, 39.433, e 37.372 euro. Tra i professionisti a partita Iva, il credi

to più alto è avanzato da una ex dirigente a cui spettano 62.471 euro. Un’azienda cittadina vanta addirittura un credito di un milione e 820.921,17 euro verso le Terme. Il Comune di Montecatini registra un forte arretrato da parte della società per il pagamento di tributi: un milione e 497.180,05 per Imu e Tasi, 211.941,90 per la Tari e 73.447 per Ica e Cosap. Il Consorzio di Bonifica Basso Valdarno chiede 68.889,78 euro di arretrati. Tra il pool di banche che lo scorso anno hanno presentato un’istanza di fallimento per 27 milioni contro le Terme, quella che vanta il maggior credito è senza dubbio la Banca Nazionale del lavoro con 11 milioni e 159.421,14. Tra i fornitori dell’azienda, le due società con il maggior credito verso la società devono avere 488.712 e 448.286 euro. Le seguono, abbastanza distanti, due imprese con crediti, rispettivamente, per 124.133 e 130.554 euro. Ci sono anche gli acquirenti delle obbligazioni emesse a suo tempo dalle Terme tra i creditori: sei di questi devono avere 13.887,67 euro, uno 694.383 e una società 347.191 euro. Alla Regione spettano 165.281 euro Ci sono poi alcuni crediti contestati dalla società: uno riguarda la richiesta di 600mila euro da parte di un avvocato, un altro quella da 400mila avanzata da un altro legale e poi c’èanche quella da 400mila da parte di un ex dirigente dell’azienda. Una contestazione per 300mila viene fatta per una richiesta del Comune, mentre quella avanzata alle banche ammonta in tutto a circa un milione. Una curiosità: tra i creditori c’èanche la Fiorentina, a cui spettano oltre 6mila euro.

Daniele Bernardini