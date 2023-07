Terme, decisione entro 10 giorni Il collegio sceglierà il liquidatore

Il tribunale fallimentare di Pistoia deciderà entro pochi giorni, una decina, comunque non oltre il 31 luglio, quando poi partiranno le ferie degli uffici giudiziari, in merito all’apertura formale della procedura di concordato in continuità o in alternativa la liquidazione giudiziale delle Terme, come richiesto lo scorso anno dal pool di banche creditrici e dal collegio dei sindaci. Sergio Garofalo, giudice delegato del collegio giudicante, ha raccolto ulteriori informazioni, durante l’udienza di ieri, verificando soprattutto che non fossero emerse novità dopo il via libera all’omologazione del concordato, decisa dai creditori a inizio giugno.

In queste settimane non sono emersi segnali che fanno tenere per il peggio. In caso di via libera alla procedura di concordato in continuità, la sentenza del tribunale fallimentare di Pistoia indicherà anche il professionista a cui verrà affidata la funzione di liquidatore. Questa figura procede così al soddisfacimento dei creditori sulla base dei requisiti risultanti dalla proposta, attraverso la liquidazione dei beni messi in vendita e all’accertamento di eventuali crediti contestati. I debiti delle Terme ammontano a circa 47 milioni di euro e, in base alle linee guida contenute nel piano di concordato in continuità, saranno pagati attraverso la vendita di tutti gli immobili ancora di proprietà dell’azienda. Numerosi creditori, in base alla classe di appartenenza, saranno soddisfatti al 100%, sempre che tutti gli immobili siano venduti al prezzo a cui risultano a bilancio.

Per il momento ci sono alcune certezze. A dicembre dello scorso anno, la Regione ha approvato una legge che consentirà al socio di maggioranza delle Terme di presentare un’offerta da 16,4 milioni di euro per l’acquisto di Tettuccio, Regina ed Excelsior. Il Comune è pronto a presentare un milione e mezzo per l’acquisto della Torretta, edificio e parco ormai da anni in pessimo stato, che necessitano di un rilevante progetto di recupero. La Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha presentato una manifestazione di interesse per le Terme Tamerici. E gli altri beni delle Terme? La fase delle vendite attraverso il liquidatore consentirà di stanare eventuali soggetti interessati. Molti in città invocano ancora l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto delle Leopoldine, dove il cantiere per la piscina è fermo da oltre 12 anni, con una gestione affidata a Quadro Curzio.

Daniele Bernardini