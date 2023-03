Terapia intensiva, guasto all’allarme "La situazione è così da 10 giorni e nessuno fa nulla per ripararlo"

La segnalazione arriva da una fonte che ci chiede di rimanere anonima, ma che si dice molto preoccupata. Da circa 10 giorni nell’Unità Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) si è guastato il segnale di allarme acustico della centralina di monitoraggio, e ciò ha costretto gli infermieri del reparto a intensificare i turni di lavoro, per garantire una unità fissa davanti al monitor 24 ore su 24. "La prima impressione è che non ci sia la volontà di rimediare questo danno- spiega chi ci ha contattato -tutto tace , a parte il malcontento e la stanchezza che regna fra il personale del reparto, anche la paura di vedersi chiudere il reparto stesso visto la precarietà che vive l’ospedale di Pescia in questo momento. Se questo problema si fosse presentato alcuni anni fa- prosegue -ci sarebbe stato una rivoluzione in tutto l’ospedale, ma questo stillicidio, questo disinteresse anche da parte del personale cosa fa pensare? Silenzio assoluto, nessuno sa niente, è il momento che la stampa sia informata". Il guasto sembrerebbe essere di facile e, tutto sommato, anche economica soluzione: il "cicalino" da sostituire parrebbe essere del valore di pochi euro, una manciata. Anche per questo chi ha denunciato la situazione è ancora più costernato. La denuncia è forte. "Il reparto è sotto organico da tempo- sostiene la fonte – Il personale si fa in quattro, mentre nessuno sta facendo niente per risolvere davvero il problema. Oltre tutto, in questo modo si mette a rischio la sicurezza degli operatori e, soprattutto, quella del malato: siamo stanchi, tutti quanti. E in un reparto come l’Utic, una piccola distrazione, un ritardo di pochi istanti, potrebbero avere conseguenze drammatiche".