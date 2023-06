Tennis, la notte bianca Maratona a sostegno dei "colleghi" emiliani sommersi dal fango

"Dritto al cuore. Per l’Emilia Romagna, noi ci siamo": una notte bianca del tennis, 12 ore no-stop di sport e solidarietà ideata dallo Sporting club Montecatini per raccogliere fondi da destinare a un progetto di supporto a un soggetto danneggiato dalla violenta alluvione che ha colpito a maggio l’Emilia Romagna. Ieri in Comune la conferenza stampa di presentazione con l’intervento in videoconferenza dell’assessore di Brisighella Gessica Spada. Presenti il sindaco Luca Baroncini, il presidente del consiglio di Brisighella Dimitri Pacini, il presidente regionale della Federazione italiana tennis e padel Luigi Brunetti, il presidente del Circolo tennis sporting club Montecatini Oriano Corsellini, il responsabile dell’area tecnica dello Sporting club Montecatini Daniele Balducci e Giancarlo Campoli, presidente del Tennis club Tre Colli di Brisighella. Addetto stampa e portavoce dello Sporting Club, il giornalista Sergio Braccini. L’idea è quella di aiutare un circolo di tennis, il Tc Tre Colli di Brisighella, che ha subìto danni.

Ricalcando la 24 ore del 2012 dello Sporting Club, che raccolse una somma ingente destinata ai circoli tennis di Finale Emilia e San Felice sul Panaro, danneggiati dal terremoto, nella notte a cavallo tra il 7 e l’8 luglio si svolgerà una manifestazione analoga, in 12 ore, fortemente voluta dal presidente Oriano Corsellini e dai soci del circolo di via Ponte dei Bari per trasmettere vicinanza a una struttura analoga con sede in Emilia Romagna. È attiva da qualche giorno una pagina Facebook dedicata e a breve ne sarà aperta una su Instagram. Commenta Baroncini: "Quando c’è da dare, la nostra comunità si fa sempre trovare pronta e questo è bellissimo. L’idea dello Sporting è altrettanto bella e desidero darle la giusta importanza riconoscendo il patrocinio all’iniziativa e veicolandola il più possibile. Invito tutti i cittadini e in particolare gli appassionati di tennis a partecipare e contribuire alla raccolta fondi. Lo Sporting Club è un riferimento importante del nostro territorio e siamo orgogliosi delle nostre realtà tennistiche cittadine che crescono tanti ragazzi con passione e competenza, ottenendo con i propri tesserati risultati sportivi di tutto rilievo, in Italia e all’estero. Grazie e complimenti per l’evento. "Sentiti ringraziamenti al sindaco Baroncini e a tutti i montecatinesi per l’importante gesto di solidarietà che vede impegnato lo Sporting Club al fianco del circolo tennis Tre Colli di Brisighella e all’intera comunità brisighellese – esordisce il sindaco della città ravennate, Massimiliano Pederzoli –. Purtroppo, il nostro territorio è stato duramente colpito dagli eventi calamitosi del 2 e 16 maggio. In poche ore il nostro paesaggio collinare, borgo tra i più belli d’Italia, ha cambiato volto a causa degli innumerevoli e importanti movimenti franosi. In molti sono all’opera da settimane con le forze di soccorso e i volontari per ripulire le aree dal fango in vista della stagione sportiva estiva. Il sostegno morale ed economico dell’iniziativa ’Dritto al Cuore’ si rivela quindi fondamentale. Grazie di cuore".

