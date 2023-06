Teatro Montand, buoni numeri Presentata la nuova stagione con novità per giovani e famiglie

Soddisfatti per i risultati della stagione teatrale appena conclusasi che ha visto tra i 286 posti a sedere del teatro, più di 70 spettacoli, Luca Ferrante e Eleonora Di Miele, gestori dell’Ives Montand di Monsummano presentano ora gli oltre 10 spettacoli e le novità per la prossima stagione teatrale che comprenderanno anche nuovi eventi rivolti alle famiglie e matinée dedicati agli istituti scolastici. Il primo appuntamento è previsto per il 31 ottobre 2023, la notte di Halloween, con lo spettacolo di magia dell’illusionista Gianluca Pannocchia dal titolo "The Impossible". Uno show dove anche il pubblico sarà coinvolto. "E’ un vero piacere - ha dichiarato il sindaco Simona De Caro – ogni anno, presentare la nuova stagione. Il teatro è sinonimo di cultura, arte e di quanto una comunità sia attiva. I nostri concittadini, e non solo, hanno sempre apprezzato le iniziative che si svolgono al teatro Yves Montand, fiore all’occhiello del nostro territorio. Ringrazio Luca Ferrante ed Eleonora Di Miele per l’impegno che ci mettono per rendere vivo questo importante luogo di aggregazione". "Ogni anno - ha detto Luca Ferrante, il direttore del teatro – bisogna porsi dei nuovi obiettivi, ascoltare il nostro pubblico, intercettare persone che frequentano poco i teatri perché la cultura, lo spettacolo e l’arte sono fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi e per il nostro benessere. Vogliamo continuare ad offrire spunti di riflessione, accrescere il desiderio di condividere una serata in teatro con gli amici, la famiglia e con le scuole. Il nostro territorio è ricco di cultura e di storia, noi cerchiamo attraverso la nostra esperienza di condividere tutto questo per avvicinare i giovani al teatro e alla cultura. Con la continua e reciproca collaborazione del Comune di Monsummano Terme e del mondo culturale e artistico della nostra cittadina ci stiamo riuscendo". Il cartellone prevede l’11 novembre alle 21 la commedia brillante "Da quali stelle siamo caduti?" con Danilo De Santis e Roberta Mastromichele e il 25 "Il bignamino delle donne" interpretato, scritto e diretto da Maila Ermini. Il mese successivo, il 16 dicembre concerto Gospel e l’orchestra di Vincenzo Genovese, mentre il 20 gennaio "Pane e Befane" di Marco Falaguasta.Arianna Fisicaro