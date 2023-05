Tassa di soggiorno: sentenze della Corte dei conti per sessantamila euro di evasione a Montecatini

Montecatini terme (Pistoia), 9 maggio 2023 – I casi di mancato versamento dell’imposta di soggiorno al Comune di Montecatini, come stabilito dalla relativa legge e dal regolamento approvato a suo tempo dall’ente, da parte di strutture ricettive cittadine continuano a finire sul tavolo della Corte dei Conti. Soltanto nei primi mesi dell’anno, la magistratura contabile si è dovuta occupare di vicende, complessivamente, per oltre 60mila euro, anche se il pagamento di tre quarti di questa cifra ha ridotto sensibilmente la somma da recuperare.

È il caso di un importante albergo cittadino. La vicenda è iniziata nel 2021, quando l’ufficio ragioneria del Comune ha segnalato alla Corte dei Conti che l’imposta di soggiorno del 2019, 42.400,64 euro, seppur regolarmente dichiarata, non era stata versata. A conclusione del procedimento istruttorio, la procura contabile ha invitato la società e il legale rappresentante a presentare le proprie controdeduzioni. I convenuti non hanno presentato documenti, né hanno chiesti di essere ascoltati. Pertanto è stata avviata l’azione di responsabilità per danno erariale. Nel 2022, si sono costituiti gli avvocati della società e del legale rappresentante, che hanno attestato l’avvenuto versamento dell’imposta, comprensiva delle spese legali. I convenuti avevano già versato anche quella relativa al 2020, che non era oggetto del giudizio, "a dimostrazione della buona fede e della buona volontà". Il pubblico ministero ha insistito per il pagamento delle spese processuali a carico dei convenuti, mentre gli avvocati di parte hanno chiesto l’estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese. La corte ha deciso di accogliere le richieste della società e del legale rappresentante. La società di gestione di un piccolo albergo di Montecatini è stata segnalata alla Procura della Corte dei Conti dal Comune, sempre relativamente al periodo 2019, per non aver pagato 12.766 euro relativi alla tassa di soggiorno. Il collegio contabile ha deciso di accogliere in pieno la richiesta, aggiungendo anche il pagamento delle spese processuali. Un’altra piccola struttura ricettiva, in base agli accertamenti effettuati dalla ufficio ragioneria del Comune, è stata condannata a pagare 3.533,39 euro, relativi all’omesso versamento della tassa di soggiorno 2018. Rimanendo nel solito anno, un altro piccolo albergo è stato condannato a pagare 1743,68 euro, sempre per omesso versamento.