Tappeti volanti a teatro. Sei appuntamenti ’comodi’ dedicati ai più piccoli

Giunta alla sua 3ª edizione grazie al sostegno di Fondazione Caript, si ripropone anche quest’anno sul palco del teatro Verdi la rassegna "Tappeti Volanti", sei appuntamenti domenicali dedicati ai più piccoli. Come d’uso, il giovane pubblico verrà accolto direttamente sul palco, in mezzo agli attori, tra tappeti e morbidi cuscini, per un effetto tanto immersivo quanto familiare.

La formula rimane invariata, anche se accompagnata quest’anno da una miscela esplosiva di attori, artisti e compagnie di prim’ordine. Ha aperto la rassegna in occasione di Santo Stefano l’amatissima Mortina in "Mortina. Una storia che ti farà morire dal ridere", continuando così la fortunata collaborazione con la Compagnia delle Formiche in esclusiva Mondadori. Il 7 gennaio e il 25 febbraio sarà invece la volta di Fiabe Jazz, con "Kappuccetto Rosso" e "Cenerentola Rock". A seguire, la celebre Compagnia delle Formiche sarà nuovamente in scena il 21 gennaio con "La Bella e la Bestia".

Il 28 gennaio, Filippo Caccamo, vera e propria star nel mondo della scuola, docente di professione, comico per passione, porterà una versione inedita "C’era una volta. I burattini di Filippo". Erika Abelardo, Sand Artist di fama internazionale, sarà infine protagonista con le sue magiche storie di sabbia, il 4 Febbraio, con "Il Re Leone & Biancaneve".