Tanti fenicotteri in Padule "Ma occorre più rispetto"

Fenicotteri nel Padule di Fucecchio: un evento interessante e da studiare ma che richiede anche molto rispetto da parte dei visitatori.

"In questi giorni ha avuto una eccezionale diffusione sui media (anche a livello nazionale) la notizia della presenza di un nutrito gruppo di fenicotteri in alcuni specchi d’acqua del Padule di Fucecchio", spiega la Presidente facente funzione del Centro di Ricerca Simona Rossetti. "Un evento interessante, che si ripete da molti anni e anche se occasionale, visto che i fenicotteri prediligono ambienti salati e salmastri, testimonia l’importanza della più grande palude interna italiana per le rotte migratorie. Il Centro fra le attività tecnico-scientifiche si occupa anche del monitoraggio dell’avifauna, con veri e propri censimenti (uccelli acquatici svernanti, colonie di ardeidi ecc.) ed altri rilievi nel corso dell’anno. Per quel che riguarda i fenicotteri i tecnici del Centro, coadiuvati da una rete di collaboratori, conteggiano i gruppi ricercando in particolare la presenza di eventuali individui con anello leggibile a distanza. Il codice dell’anello viene trasmesso all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e da questo alla banca dati europea che coordina i dati per lo studio dei Fenicotteri all’interno del Mediterraneo. Nelle ultime settimane sono stati letti sette codici di individui inanellati in Italia (Saline di Comacchio, Stagno di Molentargius a Cagliari, Saline di Priolo a Siracusa) ma anche in Francia (Camargue) e Spagna (Laguna de Fuente de Piedra in Andalusia). Per il Padule l’attività di monitoraggio del Centro fornisce indispensabili informazioni agli ornitologi che studiano i misteriosi spostamenti circolari dei fenicotteri: la specie infatti non compie una regolare migrazione fra nord e sud. Purtroppo durante i rilievi si notano anche comportamenti poco rispettosi nei confronti dei fenicotteri e degli ambienti che frequentano; in molti, alla ricerca di una improbabile foto ravvicinata, li "rincorrono" abbandonando il sentiero".