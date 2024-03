Tandem Fanucci-Severi. C’è l’ufficialità dell’accordo: "Ripartiremo dal suo piano"

Fuori dal Comune. Sulla scia del leit motiv con il quale Edoardo Fanucci ha lanciato la propria campagna elettorale come candidato a sindaco per le prossime amministrative, questa mattina alle 12:30 è stata convocata sulla scalinata del municipio di viale Verdi una conferenza stampa. Obiettivo: ufficializzare il tandem con Ettore Severi, già primo cittadino di Montecatini.Nell’occasione Fanucci presenterà il "Patto per la città" stretto con Severi. "Una coalizione amministrativa – si legge nella nota – che guarda ad un progetto cittadino di ampio respiro, con una visione chiara e concreta. Nell’occasione, Ettore Severi, presenterà le ragioni del suo impegno e le priorità del suo agire". Severi dovrebbe presentare una lista per proprio conto, con Andrea Bonvicini e altri commercianti ma anche molte persone comuni. Un gruppo civico e apartitico, sostanzialmente, che andrebbe a sostenere la lista di Fanucci. Quest’ultimo dovrebbe scendere in campo con Italia Viva.

Bonvicini aveva corteggiato Severi come candidato a sindaco ma il farmacista aveva in più occasioni declinato l’invito. Probabilmente, invece, scenderà in pista come aspirante consigliere. Per il momento nulla di ufficiale. Sempre con l’intento di un effetto sorpresa, dunque, sulla scalinata stamani verrà sciolto definitivamente questo nodo anche se ormai il quadro sembra essere ben delineato. Alleanza che viene, alleanza che va. Fanucci di fatto si smarca dalle altre forze di opposizione con le quali ha lavorato fianco a fianco per cinque anni. Allo stesso tempo, però, è pronto a salire su un tandem amministrativo nuovo insieme a Severi. "Non rinnego certo il lavoro svolto nell’opposizione nell’ultima legislatura – ha chiarito Fanucci –, stimo tutti i colleghi e sono convinto che abbiamo operato con impegno, uniti per il bene della città. 5 anni fa appoggiai Ennio Rucco, un amico importante. Oggi le cose sono cambiate, ho preso una strada diversa con Italia Viva. Rispetto la scelta delle altre forze di minoranza e sono certo che loro rispetteranno la mia".

Severi, farmacista, primo cittadino per due tornate elettorali (dal 1999 al 2009) con una maggioranza di centrodestra, aveva governato con un giovanissimo Fanucci, seduto sui banchi dell’opposizione come consigliere dei Democratici di sinistra. "Dobbiamo ripartire dal piano Severi – Aveva detto Fanucci – per ridare alla città il volto che merita. Per me è un punto imprescindibile". Insomma, l’idea del patto tra Fanucci e Severi sembra proprio essere quella di ripartire dal piano avviato dal governo di centrodestra dei primi anni duemila. Progetto, di fatto, rimasto in un limbo e sul quale Fanucci promette di impostare il proprio governo.

Giovanna La Porta