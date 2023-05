Talent Busters, serata di gala in autunno al "Buonalaprima"

Una grande festa in Valdinievole per la Valdinievole. Dopo aver portato "Talent Busters l’acchiappatalenti" anche in Versilia, Elisabetta Branchetti ha scelto: sabato 14 ottobre, giorno dell’eclissi solare, toccherà al Teatro Buonalaprima di Borgo a Buggiano ospitare in serata unica "Talent Busters" numero 12. Sì, perché una tantum sarà un’edizione singolare: niente gara canora, con mesi e mesi di dure selezioni, ma una serata a tutto spettacolo, con cantanti e ballerini. Protagonisti i vincitori delle precedenti undici edizioni, che si esibiranno ripresi dalle telecamere di Toscana Tv.

"In attesa dei cambiamenti della formula del format, che ci saranno dall’edizione numero 13 – assicura la vulcanica Branchetti, ideatrice sceneggiatrice nonché presentatrice – abbiamo pensato di riunire tutti coloro che hanno preso parte con successo alla manifestazione in questi anni. Un modo per dire loro grazie, ma soprattutto di omaggiare una terra fervida e feconda per il Talent: la Valdinievole. Ecco che miglior scenario del Teatro Buonalaprima non avrebbe potuto esserci. Da tutta la Valdinievole sono uscite voci meravigliose, autentici talenti del balletto e della danza. Li riuniremo tutti, così come la gran parte dei giurati che in tutti questi anni si sono alternati, scoprendo talenti ma principalmente permettendo a tanti giovani di esibirsi, di esprimersi. La nostra missione era dare voce e possibilità a chi merita di averne e spesso non ne ha".

Il gran galà vedrà al centro la Valdinievole. "Terra bellissima e ricca di qualità – conclude Branchetti – che speriamo di valorizzare con la nostra presenza e siamo certi che darà valore e visibilità a tutti noi, giovani e meno giovani".

Gianluca Barni