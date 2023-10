Taglio del nastro dopo i lavori. Comune più moderno e ospitale. E c’è anche il nuovo stemma

La sede del comune di Lamporecchio più moderna, funzionale e ospitale. Dopo circa un anno di lavori, alla presenza di numerose autorità civili, politiche, militari, religiose, imprenditori, associazioni locali e tanta gente, è stata effettuata la cerimonia di inaugurazione del palazzo comunale. Sono stati realizzati interventi al palazzo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico. Importante è stato il contributo economico della Fondazione Caript, rappresentata alla cerimonia dalla vicepresidente Cristina Pantera. Padrone di casa è stato il sindaco Alessio Torrigiani, che prima del taglio del nastro, ha donato agli ospiti una pergamena, con la foto del palazzo comunale ristrutturato, dei libri che parlano della storia di Lamporecchio.

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il parlamentare Marco Furfaro, i consiglieri regionali Federica Fratoni e Marco Niccolai e tanti sindaci, tra cui Lisa Amidei, primo cittadino di Larciano. Importate anche la presenza del prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, del questore Olimpia Abbate e diversi rappresenti militari. "Gli ospiti - ha detto il sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani - hanno dato alla cerimonia un valore alto che l’evento sicuramente meritava". Il primo intervento è stato fatto da Michela Cammilli, componente dell’associazione Culturale Orizzonti, che ha ripercorso, attraverso articoli pubblicati sulla rivista locale, la storia del palazzo, iniziata nel lontano dicembre del 1865, quando il sindaco di allora, Lorenzo Martelli, incaricò l’ingegnere comunale Massimo Parlanti di individuare il terreno più idoneo per la costruzione del municipio. Da allora il palazzo ha avuto numerosi interventi, tutti raccontati e documentati fino ad arrivare ad quello di oggi. Poi sono intervenuti Cinzia Chinni e l’ingegnere Sanfilippo, progettista e direttore dei lavori. Il sindaco Torrigiani ha ringraziato tutti i presenti e le persone che hanno permesso la realizzazione di questo importante lavoro. Parole di elogio sono arrivate alla comunità di Lamporecchio dal Giani, indicandola come molto dinamica, attiva e presente nella storia della Toscana. Durante la festa è stato presentato il nuovo stemma comunale, firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nuovo stemma che i ragazzi della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Berni hanno rappresentato in ceramica smaltata, seguendo tutto il processo creativo, dalla realizzazione delle mattonelle in argilla fino alla coloritura, cottura e assemblaggio dello stemma e consegnato al sindaco.

