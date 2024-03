Tagliato albero in via Diaz, rischiava di crollare sulla strada

Montecatini Terme, 8 marzo 2024 – Albero a rischio crollo a Montecatini Terme. In mattinata i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme e di Pescia sono intervenute in via Armando Diaz a Montecatini Terme, nei pressi della partenza della funicolare, per tagliare la pianta al lato della strada; avendo una rottura sul fusto rischiava di cadere.

Le squadre operando con l’ausilio di autoscala e coadiuvate per la sicurezza stradale da personale della polizia municipale di Montecatini Terme e di una volante della polizia, hanno messo in sicurezza l’albero, a seguito di alcune ore di lavoro.