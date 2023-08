T-red, marcia indietro del Comune "Multe solo a chi oltrepassa il palo" E ci sarà una nuova segnaletica

"È stata una mia scelta politica e un mio preciso indirizzo all’ufficio quello di provvedere alla reinstallazione e all’incremento dell’apparecchiatura per rilevare le infrazioni semaforiche di corso Matteottivia Tripoli, via Provinciale Luccheseviale dei Martiri, poiché era scaduto il leasing dei vecchi macchinari già presenti. Pertanto mi assumo la responsabilità politica di questa scelta". Emiliano Corrieri, assessore al traffico e alla polizia municipale, interviene sulla polemica esplosa per le sanzioni dei T-Red. "Tengo a precisare a tutta la città che la mia intenzione non era certo quella di "fare cassa" né tantomeno di vessare o mettere in difficoltà i cittadini, ma solo quella di sanzionare chi passa con il semaforo rosso e quindi arreca un grave pericolo a se stesso e al prossimo, viste le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che sono giunte al Comune sul mancato rispetto del semaforo rosso. Preciso anche, una volta per tutte, che non vengono sanzionate le autovetture o motorini che hanno superato la riga di arresto per pochi centimetri, come si legge e sente dire in giro. Per prendere la contravvenzione infatti è necessario che, quando il semaforo è già rosso, il veicolo superi di almeno 2,5 metri la riga bianca. Tuttavia, non avrei mai pensato che ci sarebbe stato un così alto numero di infrazioni. Onestamente avrei potuto e dovuto comunicare di più e meglio ai cittadini che era stato reintrodotto questo sistema e con queste novità, anche se, nonostante i numerosi articoli di giornale e servizi televisivi di questi giorni, le infrazioni continuano. Mi dispiace anche per il sindaco Luca Baroncini, la giunta e la mia maggioranza. Oltretutto, il bilancio del Comune è sano e non ha bisogno di rimpinguare le entrate, a differenza di quanto qualcuno impropriamente ci ha accusato. La finalità di un ente pubblico è spendere bene le risorse e non certo incrementare gli incassi". Il sindaco Luca Baroncini accetta le scuse dell’assessore e annuncia novità per i T-Red. "Pur applicando le normative – sottolinea - l’apparecchiatura ha certamente sanzionato un numero elevato di cittadini, andando ben oltre le reali intenzioni politiche dell’assessore Corrieri. Per questo motivo, ho deciso di intervenire in prima persona cercando di offrire soluzioni migliorative alla questione, ovviamente potendomi e dovendomi solo muovere all’interno di ciò che a questo punto il quadro normativo e le caratteristiche tecnologiche mi consentono. Anzitutto, ho chiesto al comandante Domenico Gatto di attivarsi con la ditta fornitrice, affinché la rilevazione dell’infrazione del superamento della striscia continua scatti a una distanza ampiamente maggiore dei 2,5 metri attuali. In questo modo, di fatto, prenderà la multa solo chi si trova oltre il palo del semaforo in presenza di luce rossa, cosa che francamente mi pare giustamente e doverosamente evitabile dal conducente".