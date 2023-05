Sviene per l’alcol, scatta lo stupro. "Mi sono risvegliata nuda in auto"

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 15 maggio 2023 – Un altro caso di stupro scuote la Valdinievole, zona di movida, locali e divertimento. Due vicende simili che inquietano e preoccupano, a distanza ravvicinata. L’ultima di cui si è venuti a conoscenze riguarda un episodio del marzo scorso a Chiesina Uzzanese. Vittima una ragazza di Pistoia, mentre agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico è finito un giovane montecatinese di 34 anni con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

I carabinieri di Pistoia hanno eseguito l’ordinanza disposta dal Gip del Tribunale di Pistoia pochi giorni fa. E’ stata la ragazza a denunciare ai carabinieri quanto accaduto. In ogni caso dall’ospedale San Jacopo, dove la ragazza si era recata per farsi assistere, era partita la segnalazione alle forze dell’ordine. La ragazza è stata ricoverata per alcune ore e dimessa con una prognosi di quaranta giorni. I due giovani si erano conosciuti la sera prima della violenza in un locale di Chiesina Uzzanese. Lo stesso dove i due si sono ritrovati la sera successiva. Lei era con alcune amiche. Da quanto ha raccontato ai militari, si era sentita male per i troppi alcolici bevuti. E il giovane si era offerto di accompagnarla fuori dal locale a prendere una boccata d’aria. Da lì in poi la ragazza ha detto di non ricordare cosa sia successo. Ricorda di essersi svegliata per lo squillo di un telefono, e di essersi trovata seminuda su un’auto con il ragazzo che stava abusando di lei. A quel punto, in lacrime, ha detto al ragazzo di smettere. Successivamente lui l’avrebbe riaccompagnata all’ingresso del locale, dove c’erano le amiche che la stavano cercando, dicendole di non raccontare nulla di quello che era accaduto. E a quel punto le amiche hanno chiesto aiuto all’interno del locale e una dipendente ha accompagnato il gruppo all’ospedale di Pistoia. Dopo la denuncia i carabinieri hanno iniziato a cercare riscontri al racconto della ragazza, ascoltando alcuni testimoni che si trovavano all’interno del locale e hanno acquisito il referto dei sanitari. Elementi raccolti che hanno convinto il Gip del Tribunale a emettere una misura cautelare nei confronti del giovane. Caso che segue di pochi giorni quello che ha portato ai domiciliari due giovani di Montecatini.

In quel caso la vicenda si era consumata nella strada della movida termale, in viale IV Novembre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due giovani per attuare il loro piano avevano convinto la ragazza, una diciannovenne, a bere alcolici, fino a ubriacarsi. Poi sarebbe scattata la violenza. I due sono comparsi l’altro giorno davanti al Gip avvalendosi della facoltà di non rispondere.