Susanna Pucci vince il Petrocchi-Berlinghieri Art Contest, premiata all'atrio del Palazzo Pretorio di Pistoia

È Susanna Pucci, 4ABL del Liceo Artistico Berlinghieri, la vincitrice del PetrocchiBerlinghieri Art Contest, "Vivere la giustizia: passione, impegno, sacrificio": nell’atrio del Palazzo Pretorio di Pistoia è stata premiata insieme agli altri alunni vincitori. Il concorso ha coinvolto le classi quarte e quinte dei due licei. Lodata da tutti i presenti, l’opera di Susanna, ‘Vertigini’, ha vinto ex aequo con quella di Sofia Distefano del Petrocchi; al secondo posto Anna Bertini, con ‘In trappola’, quarto posto per Michelle Buono, ‘I cento passi’ entrambe della 5ABL del Berlinghieri. Le opere vincitrici del concorso, promosso e organizzato dal Tribunale di Pistoia, dalla sezione pistoiese dell’Associazione Nazionale Magistrati e dal gruppo Avvocati presso la biblioteca del Tribunale, in collaborazione con Florence Biennale, saranno esposte, insieme alle più meritevoli, alla 14° Florence Biennale, prevista in ottobre alla Fortezza da Basso a Firenze. Gli studenti vincitori avranno rimborsate le tasse universitarie. Patrizia Mariani, referente del progetto per il liceo pesciatino, si è detta molto soddisfatta per questo importante risultato.