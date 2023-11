Sull’Onda di colore rosso. In marcia per le donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’Asl Toscana Centro e la Fondazione Onda hanno organizzato iniziative volte a incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza. Con "L’Onda delle scuole", organizzata dalla direzione sanitaria del Ss. Cosma e Damiano in collaborazione con il Comune di Pescia e gli istituti superiori locali, gli studenti sono partiti dalla loro sede scolastica in una marcia simbolica, indossando capi di colore rosso, ai giardini di piazza Matteotti si sono trovati per una breve lettura poi, al cinema Splendor, hanno incontrato gli operatori del Codice Rosa, i responsabili dei Servizi Sociali della Salute della Valdinievole e del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, e Davide De Servi, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Gli studenti delle classi quarte dell’ITC Marchi, del Liceo Lorenzini, dell’Agrario Anzilotti, e dell’ISIS Sismondi-Pacinotti-Liceo Berlinghieri hanno seguito con attenzione i relatori, ponendo loro molte domande.

"Ringraziamo tutti per questa giornata - ha commentato Viola Grazia Fanucchi, rappresentante d’istituto al Sosmondi-Pacinotti – per le domande fatte dagli studenti stessi, e a coloro che hanno risposto, le ragazze del Centro Antiviolenza, che ci hanno esposto tutte le sedi. Ci hanno spiegato cosa fare in caso di violenza, o per aiutare amiche che vivono una relazione non sana, ma anche per me stessa, in futuro, per trovare un partner adeguato". Soddisfatta anche Viola Zagni, rappresentante della stessa scuola. "La Giornata contro la Violenza sulle Donne non deve essere solo il 25 novembre, ma tutti i giorni - ha detto - Purtroppo, però, si moltiplicano i casi di violenza, arriviamo sempre troppo tardi a risolvere questi problemi. È molto importante, perciò, cercare di diffondere il sostegno che le donne possono avere. È fondamentale la disponibilità di polizia e assistenti sociali: è giusto che sappiamo che c’è chi può aiutarci, un punto di riferimento . Sono cose che possono accadere a tutti: una storia come quella di Giulia potrei subirla anche io. Avere un ragazzo possessivo nei tuoi confronti può accadere, anzi, accade ogni giorno: è giusto denunciare per tempo, per potersi salvare prima della violenza".

"Giornata speciale, questa - ha concluso il sindaco Riccardo Franchi – di fiducia, speranza, messaggi, riflessione. Vedere i ragazzi delle scuole superiori dare un contributo così importante, spunti di riflessione molto profondi, mi lascia ben sperare per il futuro. Grazie alla Asl e al suo direttore generale, alla Sds, alla Polizia di Stato, a coloro che sono intervenuti in una giornata che, però, deve diventare un momento di partenza per eliminare la violenza. Dipende dal comportamento che, come singoli, teniamo nei confronti degli altri: serve rispetto, per prevenire e monitorare situazioni che, magari, sono nascoste. Questi malesseri che si nascondono, magari confessati agli amici, devono essere segnalati. Tutto deve partire dalla condivisione di idee e iniziative, per poi dare l’esempio nella quotidianità".

Emanuele Cutsodontis