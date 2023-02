Sulla scuola i 250 personaggi dei ragazzi

Oggi secondo giorno del fumettista Daniele Bonomo, in arte Gud, alla scuola primaria "Arinci" a conclusione del Progetto "Non solo parole". Cos’è un’emozione? La definizione di un noto dizionario dice che è "un processo interiore suscitato da un evento-stimolo". Ogni giorno, anche senza volerlo, tutti noi proviamo emozioni. Alcune sono piacevoli e le esterniamo apertamente, altre ci turbano, altre ancora cerchiamo di nasconderle. I bambini, poi, sono un turbinio di emozioni in crescendo. Nel mese di gennaio Gud ha incontrato virtualmente gli alunni e con semplici parole e qualche esempio ha insegnato come si disegna un personaggio, partendo dalla realtà o prendendo spunto da forme geometriche, frutti, oggetti o animali. Senza indugio i bambini hanno seguito le sue indicazioni e nel giro di poco hanno realizzato il loro primo personaggio a fumetti. Poi, con gli insegnanti, hanno continuato a lavorare su una varietà di emozioni, con letture, discussioni di gruppo e rappresentazioni grafiche. Adesso i 250 personaggi inventati dai ragazzi sono pronti ad essere disegnati sulle pareti della scuola ed esprimeranno le 14 emozioni affrontate: gioia, tristezza, imbarazzotimidezza, calma, noia, soddisfazione, coraggio, pauraansia, rabbia, ottimismosperanza, fiducia, gratitudine, gelosia, sorpresastupore. Gud aiuterà i bambini in questa gigantesca sfida: due giornate intense di lavoro per disegnare le emozioni dei 250 protagonisti. Questo progetto nasce dalla volontà di proseguire la decorazione delle pareti dell’ambiente scolastico (già iniziata nell’anno scolastico 201819 con un progetto di pittura dell’atrio e dei corridoi del piano superiore insieme all’artista Tellas) e dall’esperienza vissuta da alcune classi proprio con il fumettista nell’anno scolastico 202122. Prendersi cura di un ambiente e renderlo ancora più bello accresce l’appartenenza a quel luogo e, attraverso l’espressione artistica, si riscopre l’educazione alla Bellezza e la manifestazionecondivisione delle proprie emozioni, non solo con le parole, ma con le immagini, nel rispetto e nell’accoglienza dell’altro, per lo sviluppo dell’inclusività, dell’integrazione e dell’uguaglianza. " Non vediamo l’ora di vedere i piccoli artisti all’opera e scoprire quali emozioni metteranno in gioco nell’ammirare il risultato del loro lavoro", dicono alla scuola Arinci..