"Sulla riqualificazione delle piazze non c’è stato un vero confronto"

Italia Nostra sezione Valdinievole e il Comune di Monsummano non sono in perfetta sintonia sul progetto di riqualificazione delle piazze del centro storico. "L’amministrazione – scrive Italia Nostra – ha ufficializzato l’imminente avvio di importanti lavori di riqualificazione delle piazze Giusti e Martini. Il progetto punta a combattere il degrado, a dare un volto nuovo e più funzionale alla città e ai suoi luoghi-simbolo, a renderla più sicura e vivibile. La nostra associazione non può che accogliere con favore e interesse ogni iniziativa di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio, ma appunto per questo ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcune questioni, a cominciare dalla decisione della giunta di portare a conoscenza del pubblico il progetto ormai in fase esecutiva, rischiando di vanificare nella sostanza l’auspicata partecipazione dei cittadini a scelte ambientali e sociali assai significative".

"Riguardo ad alcuni contenuti specifici – va avanti Italia Nostra – non abbiamo notizia di una verifica sulla persistenza dell’antico selciato e sul suo possibile recupero né di uno studio approfondito sulla coerenza dei materiali che si intendono utilizzare con quelli tipici già presenti. Se ciò non fosse avvenuto, esprimiamo il nostro timore che il luogo di memorie storiche della comunità monsummanese finisca per trasformarsi in un eclettico spazio anonimo, avulso da una storia secolare. A ricordarcela e chiederne rispetto ci sono la tardo-manieristica Madonna della Fontenuova coi suoi affreschi, il secentesco Oratorio San Carlo, l’Osteria del Pellegrino, il monumento al Giusti. Purtroppo non siamo riusciti neanche a trovare traccia di un processo che inquadri i lavori previsti per le piazze Giusti e Martini in un disegno più complessivo di ridefinizione e valorizzazione degli spazi adiacenti, alcuni dei quali già a verde. Manca a corollario un piano della mobilità che avrebbe potuto individuare le possibili aree di pedonalizzazione, i collegamenti fra piazze e aree verdi, i percorsi alternativi per veicoli privati e mezzi pubblici".

"Constatiamo con rammarico – conclude Italia Nostra – che non si è colta l’occasione per l’apertura di un dibattito sul ruolo che queste piazze hanno avuto nei secoli come luoghi di incontro e come sede di servizi, per favorirne la riappropriazione da parte dei cittadini e tentare così di recuperarne appieno la funzione sociale originaria. Ci auguriamo che le nostre osservazioni possano essere di stimolo e che da esse scaturiscano modifiche migliorative ai progetti in cantiere. Siamo sin da ora disponibili a dare il proprio contributo di idee per favorire la valorizzazione di questo straordinario patrimonio".

