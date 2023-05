Sul tetto per buttarsi A salvarlo è la polizia

Quando ha visto l’anziano padre, in condizioni di salute precarie, salire sul tetto, è stato colto dalla paura che volesse commettere un gesto inconsulto. Così ha chiamato il numero di emergenza 112 ed è intervenuta la polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Pescia, diretto dal vicequestore aggiunto Davide De Servi, in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione e si sono subito mossi per evitare che la situazione, di per sé assai pericolosa, potesse degenerare. Il figlio stava tentando di trattenere il padre diretto al bordo del tetto, mentre entrambi si trovavano quasi a toccare la grondaia di scolo. Gli operatori sono riusciti a mettere in salvo i due afferrando in sicurezza l’anziano alle spalle e portandolo all’interno dell’abitazione. L’uomo è stato trasportato dal personale medico all’ospedale di Pescia per effettuare tutti accertamenti necessari.

All’origine del tentato suicidio ci sarebbero state delle incomprensioni familiari e alcune patologie che da tempo affliggono l’uomo. I congiunti hanno ringraziato ripetutamente gli agenti per la tempestività e il buon esito dell’intervento che presentava un rischio elevato per l’incolumità degl sttessi, ma che, grazie alla loro preparazione e professionalità, si è risolto nel miglior modo possibile.

Non è la prima volta che in Valdinievole la polizia di Stato scongiura un tentativo di suicidio. Alcuni anni fa a Montecatini gli agenti del locale commissariato trovarono un uomo che aveva tentato di impiccarsi e non respirava più. Grazie alle manovre di emergenza apprese durante i corsi di formazione, gli operatori riuscirono a eseguire una tracheotomia che permise all’uomo di tornare a respirare. Due importanti testimonianze di come la polizia di Stato non sia solo impegnata in attività di polizia giudiziaria e di controllo delle aree di competenza, ma sia pronta a correre in soccorso dei soggetti più deboli e fragili.

Da.B.