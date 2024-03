Su Ponte all’Abate ’Pescia cambia’ va all’attacco

Mercoledì l’amministrazione comunale ha organizzato un incontri con i residenti a Veneri; fra gli argomenti presi in esame, la situazione del Ponte all’Abate. Fra i presenti in sala, anche alcuni rappresentanti di ’Pescia Cambia’. "Il vicesindaco Tridente, quando parla della nostra totale assenza sulla questione del progetto del Ponte all’Abate, non solo travisa i fatti, ma compie un clamoroso autogol. Ricordiamo allo smemorato vicesindaco che il Comune di Pescia fu assente, cosa gravissima, nel momento più dirimente: la Conferenza di servizi sul progetto. Chi era in carica in quel momento? La Conferenza si aprì il 24 marzo e si chiuse il 29 aprile 2022, in carica era il commissario Vittorio De Cristofaro, suo attuale collega di Giunta. Sarà forse opportuno che chieda a lui i motivi dell’assenza sua o di un dirigente a ciò delegato".

"Ci ha voluto mettere del suo anche il sindaco Franchi – prosegue la nota di ’Pescia Cambia’ – che alla domanda sull’indennità compensativa, 100.000 euro annui spendibili solo su Veneri, ha risposto che questi soldi non si sono mai visti. Sindaco, come piace dire a voi ‘carta canta’: la quota 2022, di 77.000 euro perché il contratto fu fatto ad anno inoltrato, il Consorzio Torrente Pescia l’ha liquidata da un po’; non nel 2023, perché non è stata presentata nessuna tipologia di interventi su Veneri, e questo è quanto. Un altro dato inoppugnabile la smentisce platealmente: nel bilancio di previsione 2024 è previsto un capitolo di 100.000 euro per non meglio identificati interventi ambientali a Veneri, con accanto la lettera ‘c’, che vuol dire ‘contributo’, il contributo annuale del Consorzio".