Su il sipario del Montecatini International Short Film Festival 2023 - Montecatini Terme

Il Montecatini International short film Festival è pronto per l’edizione 2023. Questa mattina, alle 12.30, il municipio il vicesindaco e assessore alla cultura Alessandro Sartoni e il presidente della manifestazione Marcello Zeppi (nella foto) presentano la rassegna in programma dal 16 al 23 ottobre. Con loro ci saranno: Caterina Pani, Cinema e Audiovisivo Toscana Centro, Florence Louis Liceo Coluccio Salutati, Andrea Bochicchio e Teresa Bruno, Compagnia Bruboc, Eleonora Larii, cantante e docente Musikey Academy, e Cristiana Pasquinelli, consigliera d’amministrazione Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia. Il MISFF fin dalla sua nascita ha visto la partecipazione di artisti e opere cinematografiche provenienti da oltre 70 paesi del mondo, ospiti e personalità di spicco, imponendosi come momento di incontro creativo a livello nazionale e internazionale.