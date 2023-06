Rimangono ai domiciliari i giovani accusati di stupro, il Riesame boccia il ricorso

Montecatini Terme, 1 giugno 2023 – Restano agli arresti domiciliari, con l’obbligo del braccialetto elettronico, i due giovani di 30 e 26 anni accusati di aver violentato una ragazza, dopo che uno di loro l’avrebbe fatta bere a stomaco vuoto fino a farle perdere la capacità di intendere e volere in uno dei locali della movida.

Il Tribunale del Riesame di Firenze ha respinto i ricorsi contro le misure cautelari presentati dai due avvocati che assistono ciascuno degli indagati. I difensori però non si danno per vinti e depositano un’ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione. Sulla vicenda, che risale all’estate del 2022, hanno indagato gli agenti del commissariato di Montecatini. Gli accusati, in base ai riscontri degli inquirenti, avrebbero ripreso la scena dello stupro con gli smartphone, facendo girare le immagini tra gli amici e annunciando di voler ripetere il gesto.

Le indagini della polizia di Stato sono durate alcuni mesi perché gli inquirenti, coordinati dalla Procura, volevano fare più chiarezza possibile sull’episodio denunciato dalla ragazza. Alla fine il Gip, accogliendo la richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.

L’altro caso di aggressione e tentata violenza sessuale in Valdinievole ha riguardato un’assistente sociale in un centro di accoglienza per migranti. L’arresto è scattato per un uomo di 33 anni del Bangladesh. Sulla vicenda interviene Rosa Barone, presidente del consiglio regionale toscano dell’Ordine degli assistenti sociali. "Ancora una volta – scrive – dobbiamo assistere a un caso di violenza contro una assistente sociale nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali. Un episodio tanto più odioso in quanto di natura esplicitamente sessuale e che solo per la ferma reazione della collega e il pronto intervento delle forze dell’ordine è stato sventato. Esprimo alla collega a nome mio personale e di tutta la comunità professionale degli assistenti sociali della Toscana, massima e incondizionata solidarietà".

“Questo episodio – dice ancora Barone – riporta in primo piano il grave tema della violenza verso gli e le assistenti sociali, molti delle e dei quali ogni giorno si trovano a fronteggiare situazioni a rischio che troppo spesso si trasformano in veri e propri episodi violenti. Credo sia giunto il tempo di riconsiderare le modalità di svolgimento delle attività degli e delle assistenti sociali introducendo nuovi protocolli organizzativi che meglio sappiano mettere al riparo i colleghi da situazioni analoghe. Non da ultimo perchè – conclude Barone – i dati, allarmanti, parlano da soli: nel corso della carriera professionale solo un assistente sociale su dieci non ha subito episodi di minacce o violenza. E’ il momento di affrontare questo fenomeno con maggiore fermezza".