Stupri, i casi in tre anni. "Le riprese col cellulare indotte dal narcisismo"

Montecatini Terme, 13 maggio 2023 – Tre casi di violenza sessuale nel giro di pochi anni. È un bilancio terribile quello relativo al ripetersi di questo orrendo reato negli ultimi tempi. Nell’ottobre 2020, durante una notte di rapine e furti stuprò insieme a un complice una giovane donna in via Carristi d’Italia. Mustapha Erraj, 25 anni, originario del Marocco, l’anno successivo è stato condannato a 9 anni dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pistoia, al termine del processo con rito abbreviato. Una volta espiata la pena, l’uomo sarà espulso dall’Italia. L’anno dopo, il complice Abdelkabir El Hachadi è stato condannato a 10 anni.

Nel giugno del 2022 un pakistano giovanissimo è stato arrestato accusato di aver violentato una vicina di casa per "festeggiare" il proprio compleanno. Adesso arriva il caso di due trentenni, accusati di aver stuprato una ragazza dopo averla fatta bere e di aver ripreso tutto con il cellulare.

Silvia Calzolari, psicologa specializzata nei settori clinico e forense e criminologa, svolge attività di consulenza per le forze dell’ordine. Da lei arriva la conferma di come, sempre di più, il video realizzato con lo smartphone sia un elemento ricorrente quando avvengono questi gravi reati. "I due ragazzi arrestati dalla polizia di Stato – sottolinea – godono della presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, tengo a ribadirlo. In base ai risultati delle indagini degli inquirenti, vedo delle analogie con casi del passato. Si tratta di fatti avvenuti in tempi in cui non c’era la tecnologia di oggi, ma non ho dubbi che i protagonisti di allora avrebbero ripreso la “bravata“. Certo poteva andare peggio, ma, sempre in base alle risultanze investigative, abbiamo la premeditazione, il totale disinteresse per le condizioni in cui si trova la vittima, il cinismo di neutralizzare le sue reazioni per l’alcol e infine l’elemento narcisistico delle riprese video".

La città si è spaccata in due sulla vicenda e non mancano coloro che difendono gli arrestati.

In situazioni del genere – prosegue Calzolari – non ci sono sfumature; la collettività vede tutto bianco o nero. E poi c’è anche, da parte di determinate persone, la tendenza a biasimare la vittima. Una ragazza che subisce violenza sessuale spesso viene criticata dalla gente per il modo in cui va vestita in giro, come se l’avesse cercato".

Che tipo di persone sono quelli che commettono reati di questo genere? "Ovviamente i ragazzi agli arresti domiciliari andranno valutati – spiega la criminologa – e non posso dare indicazioni su di loro. Di solito però si tratta di persone che si sentono inadeguate e si danno forza l’un l’altro per punire una donna. Affrontare problemi di questo genere a scuola? È già tardi quando i ragazzi affrontano il percorso di istruzione. Il problema sta a monte, in famiglia".

