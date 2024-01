Studenti protagonisti. L’installazione artistica sulla facciata della scuola

Ponte Buggianese non dimentica le stragi nazifasciste né la Shoah. E non potrebbe essere diversamente, se pensiamo che l’area è stata teatro di orribili stragi in Padule nell’estate del 1944. Molte famiglie ne portano ancora i segni nella mente e nel cuore. Come ogni anno, in occasione della Giornata della Memoria, l’amministrazione comunale in sinergia con la scuola secondaria di primo grado Padre Filippo Cecchi, ha organizzato un evento in grande stile. A stimolare e promuovere l’iniziativa, la dirigente Antonia Suppa che, di fatto, ha raccolto l’eredità della preside Lorenza Lorenzini che l’aveva preceduta e negli anni di dirigenza aveva sempre sostenuto e spinto docenti e alunni a cimentarsi con le arti espressive per non dimenticare. Così ieri, a partire dalle ore 10.45 in via Toscanini, sulla facciata dell’edificio scolastico, è starà presentata una installazione scenografica elaborata dai ragazzi, dai genitori e dagli insegnanti. Sul maxi disegno un giovane israeliano e uno palestinese che si abbracciano e la scritta ’Bastava restare umani’. Successivamente, gli studenti si sono messi in gioco con un’esibizione musicale delle classi terze dirette dalle professoresse Simonetta Pellegrini e Melania Pucci. Gli effetti scenografici e sonori sono stati realizzati dal professor Giuseppe Grella L’ideazione, la direzione artistica ed il coordinamento sono stati affidati come sempre a Emiliano Vanacore.

"Il nostro - hanno detto i ragazzi - è un invito alla non indifferenza, alla non ipocrisia, all’unione per la pace". Emozionato il sindaco Nicola Tesi. La figlia frequenta la terza media e ieri è stata tra i protagonisti dell’evento: "È stata una mattinata dedicata al ricordo della Shoah - ha spiegato - le leggi razziali, la persecuzione, la prigionia, le torture e la morte. Ragazzi e ragazze, con una simulazione, si sono immedesimato nei loro coetanei ebrei escluso dalla scuola. Un momento di riflessione destinato alle giovani generazioni ed a tutti coloro che interverranno per tenere vivo il ricordo di quel tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa. Come ha nuovamente sottolineato il presidente della repubblica Mattarella,non dobbiamo disperdere la memoria di ciò che è stato. E’ necessario trasmettere questi valori alle nuove generazioni".

Giovanna La Porta