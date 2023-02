Studenti e Comune insieme contro il bullismo

Le scuole di Pescia, Uzzano, Montecarlo e Villa Basilica, insieme all’amministrazione comunale di Pescia, fanno fronte comune contro il bullismo. L’asse si è costituito tra le scuole di primo e secondo grado per dire no a bullismo e cyberbullismo, con la collaborazione dell’ente pesciatino. A farne parte sono gli istituti comprensivi Andreotti, di Pescia-Uzzano, il Rita Levi Montalcini di Montecarlo, le scuole superiori Sismondi-Pacinotti, Lorenzini, Marchi-Forti e Anzilotti.

Dopo le esperienze positive con la Fondazione Carolina del Sismondi-Pacinotti, gli istituti scolastici si sono riuniti nel progetto "Un abbraccio vale più di mille like. Un’unica voce contro il bullismo", nato per sensibilizzare la cittadinanza su una tematica che negli ultimi anni ha dominato le notizie di cronaca. Per farlo le scuole organizzeranno due incontri. Il primo, in programma al Palagio di Pescia mercoledì 15 febbraio alle 21, si rivolge a genitori, docenti, educatori, cittadini e vedrà la partecipazione di Ersilia Menesini, docente di Psicologia dello sviluppo dell’Università di Firenze, nota a livello nazionale e internazionale per le sue ricerche nell’ambito del bullismocyberbullismo e responsabile scientifico della piattaforma Elisa (sistema di formazione e monitoraggio online in tutte le scuole italiane), di Paolo Bossi formatore della Fondazione Carolina e di Paolo Picchio, padre di quella stessa Carolina a cui la fondazione è intitolata e che rappresenta la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia.

Il secondo incontro, giovedì 16 febbraio dalle 9 alle 12 al Teatro Pacini di Pescia, ha un taglio pensato appositamente per raggiungere gli studenti delle scuole promotrici. Saranno infatti loro i primi destinatari e i veri protagonisti. Gli studenti degli istituti Andreotti e Montalcini si esibiranno, i primi in un momento canoro dal titolo "Bullo citrullo" e i secondi in una breve drammatizzazione "Amici-nemici". I compagni più grandi del Sismondi-Pacinotti presenteranno la coreografia "Bella così", per lasciare la parola ai peer educator della scuola. Chiuderà la rassegna di attività di laboratorio il monologo di Paola Cortellesi "Mi chiamo Giancarlo Catino", riproposto dai ragazzi del liceo Lorenzini.

Il momento più atteso resta la testimonianza di Paolo Picchio che, in compagnia di Paolo Bossi, cercherà di sensibilizzare e formare i presenti sul terribile dramma che può stravolgere, giorno dopo giorno, la vita di tanti giovani e delle loro famiglie.