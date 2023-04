Studenti e anziani un giorno insieme Giornata speciale a Villa Matilde

Si è svolta nei giorni scorsi a Villa Matilde di Pescia, la terza tappa del progetto "Animazione Rsa", presentato dalla Noi del Pacini odv, e ormai giunto al suo quinto anno. Una quindicina di studenti di varie classi dell’Itcs Filippo Pacini hanno rallegrato gli ospiti della struttura con esibizioni di canto e al pianoforte sotto la supervisione della responsabile del progetto Michela Cinquilli e del presidente della Onlus Paolo Scannerini. La responsabile della struttura Daniela e l’animatrice Patrizia hanno accolto con gioia questa iniziativa sottolineando come queste collaborazioni diano la spinta a superare definitivamente il periodo della pandemia e permettano agli ospiti di tornare a vivere una vita di relazioni normale, a contatto con la gioia sprigionata da tutti questi giovani con le loro performance musicali. Il responsabile sanitario, dottor Francesco Conforti, si è rivolto ai giovani con parole piene di stima: "Quello che avete fatto questa mattina è un seme che deve continuare a portare frutti. Avete compiuto un gesto molto importante, che vi ha permesso di conoscere e respirare cosa significa fare volontariato nell’ambito sociale. Queste iniziative sono linfa vitale per tutti". Proprio per questo l’Associazione Noi del Pacini intende continuare a curare questo tipo di progettualità. "Siamo felici di poter offrire alcune ore di gioia e spensieratezza agli ospiti della struttura- ha dichiarato il presidente Paolo Scannerini- l’associazione ha da sempre creduto nella importanza di creare un forte legame con il territorio e rendere protagonisti i ragazzi che con la loro spontaneità e anche bravura riescono a portare un arcobaleno di emozioni uniche a tutti i partecipanti, compreso noi". Anche la referente del progetto, Michela Cinquilli ha valutato molto positivamente questa nuova esperienza vissuta a Villa Matilde: "I giovani che hanno partecipato hanno sicuramente potuto comprendere il valore e significato di quanto sia importante donare parte del proprio tempo al prossimo; prossimo, che ha ricambiato i loro gesti, le loro parole, la loro musica con un sorriso, uno sguardo attento, un applauso appassionato". Gli studenti che si sono esibiti a Villa Matilde sono: Arianna Cherubini, Alice Genovesi, Viola Drovandi, Alice Tondini, Carlotta Dani, Ginevra Pierattini, Samuel Mazzei, Giulia Gotti, Sofia Giraldi, Elisa Pisaneschi, tutti della classe 3Csa, e ancora Emma Michelotti (4Csa), Aurora Caprino (1Bsa), Giulio Carlini (4Bafm), Vittoria Bartolomei (5Cafm), Aurora Malucchi (4Cl).