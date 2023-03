Studenti dell’Anzilotti impegnati come ciceroni all’ippodromo Sesana

Domani e domenica tornano le Giornate Fai di primavera con l’apertura di oltre 750 luoghi inaccessibili, poco noti o di solito chiusi al pubblico. Migliaia di volontari del Fai, affiancati da studenti "apprendisti ciceroni", formati per l’occasione, accompagnano migliaia di visitatori. Una ventina di studenti del triennio dell’istituto agrario Anzilotti di Pescia faranno da guide domenica all’Ippodromo Sesana. Ogni volta che il Fai li coinvolge, iniziano a studiare quello che poi presenteranno, mettendo a disposizione il loro tempo libero. A loro va il grazie del Dipartimento di Lettere e dei docenti. Per la visita al Sesana (9.30-12.30 e 14-18, ultimo ingresso 17.30) non serve prenotazione.