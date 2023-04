Studenti del Sismondi-Pacinotti a scuola di riciclo alla ’Ds Smith’ "Ecco gli aspetti meno conosciuti"

Cosa succede dopo il cassonetto? Chi fa funzionare il ciclo del riciclo? Che ruolo abbiamo tutti noi in questo processo? Per provare a rispondere a queste domande, gli studenti delle classi 4ama (indirizzo manutenzione e assistenza tecnica curvatura meccanica) e 4cma (indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, opzione manutenzione dei mezzi di trasporto) dell’istituto Pacinotti di Pescia hanno visitato la cartiera DS Smith di Porcari, azienda specializzata nella produzione di carta da imballaggio attraverso il riciclaggio della carta da macero.

L’iniziativa Riciclo Aperto nasce nel 2021 per dare una risposta alle stesse domande che si sono fatti i ragazzi del Pacinotti. Riciclo Aperto è un “porte aperte” della filiera cartaria, ideato dal Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco) per mostrare la realtà del riciclo di carta e cartone. L’iniziativa mostra da vicino gli aspetti più importanti e meno conosciuti del processo di riciclaggio, dando valore all’impegno quotidiano di ciascuno nel fare la raccolta differenziata. I luoghi aperti di Riciclo Aperto sono un centinaio, tra cui musei tematici, ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche, impianti di gestione dei rifiuti che ogni giorno lavorano in modo sinergico al fine di ridare nuova vita a carta, cartone e cartoncino correttamente differenziati.

"Da parte di tutta la comunità scolastica dell’istituto Sismondi-Pacinotti – scrive quest’ultimo – un sincero ringraziamento a Comieco, che ha organizzato questa interessante iniziativa e allo stabilimento DS Smith di Porcari, che ha reso possibile la visita al proprio stabilimento".