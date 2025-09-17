Scongiurare nuovi casi Biagi

Studenti a lezione di storia: il viaggio dalla guerra alla Costituzione

Si è concluso il VII ciclo del seminario ‘Una bussola per la Democrazia, la Costituzione Italiana’, organizzato dalla sezione Anpi...

Ancora una volta il seminario dedicato alla nostra Costituzione ha riscosso un grande successo tra i ragazzi

Ancora una volta il seminario dedicato alla nostra Costituzione ha riscosso un grande successo tra i ragazzi

Si è concluso il VII ciclo del seminario ‘Una bussola per la Democrazia, la Costituzione Italiana’, organizzato dalla sezione Anpi di Pescia e rivolto ai giovani del triennio delle scuole superiori, realizzato in collaborazione con Comune di Pescia, Istituto Storico Lucchese e Cai locale, con i contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Banca di Pescia e Cascina e Farmacia Lavorini.

Nella sala conferenze dell’istituto tecnico agrario ‘Dionisio Anzilotti’, 60 studenti, provenienti dalla stessa scuola e dal liceo Lorenzini.

Gli studenti hanno partecipato agli incontri con il giornalista e scrittore Lorenzo Guadagnucci e gli storici Jonathan Pieri e Omero Nardini che hanno contestualizzato i fatti della Seconda Guerra Mondiale e in cui sono stati forniti spunti di approfondimento sul concetto di memoria e sull’importanza del suo uso. Hanno poi affrontato la camminata fino a Collecchio, dove furono trucidati e sepolti i fratelli Gualberto e Bruno Cerboncini; Fulvio Michelotti, bambino all’epoca, ha raccontato dei corpi straziati e sepolti, la cui vista ancora lo tormenta. Emozionante l’incontro con Simonetta Soldani, che ha parlato del ruolo delle donne durante la guerra e del loro difficile cammino verso una emancipazione non ancora conclusa.

L’attore Ascanio Celestini, protagonista al Teatro Pacini dello spettacolo Radio Clandestina, ha dialogato con i ragazzi partecipanti sul lavoro sulla memoria e sulle memorie che lui fa sempre per costruire ogni suo spettacolo. Tre giorni, per tutti i partecipanti, di immersione, di educazione civica e formazione del cittadino attivo.

Il seminario è una delle attività previste dal progetto ‘Ricostruire la memoria… per non inciampare più’, alla cui realizzazione parteciperanno tutte le scuole della città.

