Studenti a lezione di storia: il viaggio dalla guerra alla Costituzione

Si è concluso il VII ciclo del seminario ‘Una bussola per la Democrazia, la Costituzione Italiana’, organizzato dalla sezione Anpi di Pescia e rivolto ai giovani del triennio delle scuole superiori, realizzato in collaborazione con Comune di Pescia, Istituto Storico Lucchese e Cai locale, con i contributi di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Banca di Pescia e Cascina e Farmacia Lavorini.

Nella sala conferenze dell’istituto tecnico agrario ‘Dionisio Anzilotti’, 60 studenti, provenienti dalla stessa scuola e dal liceo Lorenzini.

Gli studenti hanno partecipato agli incontri con il giornalista e scrittore Lorenzo Guadagnucci e gli storici Jonathan Pieri e Omero Nardini che hanno contestualizzato i fatti della Seconda Guerra Mondiale e in cui sono stati forniti spunti di approfondimento sul concetto di memoria e sull’importanza del suo uso. Hanno poi affrontato la camminata fino a Collecchio, dove furono trucidati e sepolti i fratelli Gualberto e Bruno Cerboncini; Fulvio Michelotti, bambino all’epoca, ha raccontato dei corpi straziati e sepolti, la cui vista ancora lo tormenta. Emozionante l’incontro con Simonetta Soldani, che ha parlato del ruolo delle donne durante la guerra e del loro difficile cammino verso una emancipazione non ancora conclusa.

L’attore Ascanio Celestini, protagonista al Teatro Pacini dello spettacolo Radio Clandestina, ha dialogato con i ragazzi partecipanti sul lavoro sulla memoria e sulle memorie che lui fa sempre per costruire ogni suo spettacolo. Tre giorni, per tutti i partecipanti, di immersione, di educazione civica e formazione del cittadino attivo.

Il seminario è una delle attività previste dal progetto ‘Ricostruire la memoria… per non inciampare più’, alla cui realizzazione parteciperanno tutte le scuole della città.

