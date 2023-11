Strutture alberghiere Confesercenti vigile

Confesercenti affronta i problemi del mercato del lavoro con particolare attenzione alle strutture alberghiere. Per questo, l’associazione di categoria prosegue il confronto con le istituzioni. Riccardo Bruzzani, direttore provinciale di Confesercenti, ribadisce che "ormai da tempo si assiste a notevoli difficoltà nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le imprese alberghiere, ma anche quelle della ristorazione, non riescono a trovare lavoratori indispensabili per le attività, nonostante l’offerta di condizioni nel rispetto delle norme contrattuali e trattamenti economici adeguati. A questo proposito Confesercenti ha aderito volentieri ad un incontro che ha visto l’interessamento del sindaco Luca Baroncini, con la parlamentare Tiziana Nisini (Lega), componente della commissione lavoro della Camera, la partecipazione del consulente del lavoro Fausto Pellegrini, e del presidente di Asshotel Giovanni Biondi. Nella riunione è stato evidenziato che le agevolazioni esistenti a oggi sono giustamente mirate a incentivare la stabilizzazione del rapporto di lavoro, ma non soddisfano i bisogni dei settori alberghiero e turistico, nei quali prevale il lavoro stagionale. Neppure gli interventi previsti per compensare il lavoro festivo e notturno sono in grado di risolvere il problema". I partecipanti all’incontro hanno convenuto come al settore "siano utili i voucher, quale strumento per sopperire alla carenza di personale in situazioni determinate da richieste una tantum della domanda. Questo permetterebbe di evitare il ricorso a forme di lavoro irregolare, senza pregiudicare la percezione dell’indennità Naspi da parte dei lavoratori stagionali. Confesercenti ringrazia l’onorevole Nisini per la disponibilità dimostrata e per la successiva presentazione di una specifica interrogazione sugli argomenti dell’incontro con l’auspicio che il governo ed il parlamento si facciano carico del problema posto, con l’approvazione di adeguate norme legislative".