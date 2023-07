"Stragi e guerra civile" Conferenza di Bartoli

Appuntamento giovedì 20 luglio alle 21 alla biblioteca Giusti con la conferenza "Stragi. La guerra ai civili in Italia e in Europa nel contesto della Seconda Guerra Mondiale" a cura di Aldo Bartoli, presidente di Anpi Pistoia. Il relatore spiegherà nell’incontro organizzato dall’assessorato alla cultura, come le stragi naziste di civili siano state una costante in ogni paese occupato, soprattutto nell’Est Europa. In Italia il fenomeno si estese dall’8 settembre 1943. Uccisioni di donne, vecchi e bambini dovevano essere sostenuti e giustificati da una qualche misura di legittimazione, da una parvenza di legalità. Dal 28 novembre 1943 nel nostro paese si verificò (secondo la commissione di storici italo-tedesca) la sovrapposizione di tre conflitti militari: la guerra delle forze armate tedesche contro gli Alleati; la guerra delle Wehrmacht e delle SS contro i partigiani; il conflitto fra truppe tedesche e la popolazione civile che degenerò in una vera guerra contro la popolazione civile condotta con mezzi criminali. (L.F.)