Strade piene di buche Altri salassi al Comune

Non si fermano i salassi alle casse comunali dovuti ai risarcimenti dei danni fisici e materiali per il pessimo stato di manutenzione di strade e marciapiedi. Nel giro di due o tre anni si parla di decine di migliaia di euro versati ai danneggiati, che spesso si rivolgono al giudice di pace per far valere i propri diritti. L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda quello di un pedone che l’8 maggio 2018, mentre stava camminando in viale Simoncini, all’altezza del ristorante ex San Francisco, è caduto rovinosamente a terra per la presenza di una buca sul marciapiede, procurandosi lesioni personali, come documentato dagli atti prodotti al Comune il 15 maggio successivo. Con atto di citazione pervenuto all’ente il 18 giugno 2020 l’interessato ha citato il Comune dinanzi al giudice di pace di Pistoia chiedendo la condanna al pagamento delle spese. Il Comune a quel punto, sulla base della documentazione presentata e acquisita d’ufficio, è giunto a una definizione transattiva della questione, dichiarandosi disponibile a corrispondere 2700 euro. La questione si è chiusa il 24 febbraio 2022 con la quietanza del danneggiato a seguito del pagamento dell’importo suddetto. Un altro esborso riguarda il caso del 12 gennaio scorso, quando un automobilista, mentre percorreva via dello Zizzolo con una Renault Kadjar, a causa di una grossa buca ha spaccato la gomma anteriore destra, come documentato dagli atti prodotti al Comune il 20 gennaio. Il risarcimento è stato di 120 euro. E in previsione di ulteriori contenziosi e incidenti nel corso del 2022, l’avvocatura comunale ha già prenotato un impegno di spesa di 300 euro sul bilancio di previsione per l’acquisto di marche da bollo, spese di notifica d’atti giudiziari e quant’altro. Mai ...