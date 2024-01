Strada invasa dai camion, raccolta firme dei residenti: “Basta mezzi pesanti”

Pieve a Nievole (Pistoia), 9 gennaio 2024 – Il traffico dei mezzi pesanti su via Cantarelle continua a provocare disagi ai residenti. Che hanno preso carta e penne e hanno deciso di scrivere al sindaco Gilda Diolaiuti, al prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina e al comando della Municipale "per rimodulare il transito dei mezzi pesanti su via Cantarelle". La missiva è stata corredata da una raccolta firme da parte degli abitanti della zona.

«La via è una vecchia strada comunale in un territorio rurale, caratterizzata da casoni e aie che si affacciano direttamente sulla strada – scrivono i residenti –; a causa della realizzazione di zone industriali vicino all’area residenziale e di una rotatoria all’intersezione con via Ponte Monsummano, e in assenza di controlli efficaci di natura dissuasiva, è diventata la ’scorciatoia’ prediletta dei camionisti per l’area industriale. Il traffico è diventato insostenibile. Anche se nella direzione da sud a nord è presente un divieto di accesso – fanno presente i residenti – nessuno controlla che venga rispettato e i mezzi pesanti la percorrono anche in controsenso. La telecamera posta in corrispondenza con la stradale regionale, alla fine del percorso, non ha alcuna efficacia in quanto chi percorre la strada in senso vietato può lasciarla da una intersezione laterale prima di arrivarci".

Per questo , "noi abitanti siamo sottoposti tutti i giorni, 24 ore al giorno, a un traffico incessante di tir che non rispetta alcun divieto – continuano i residenti –, al tremolio delle mura delle case, al rumore assordante provocato dal loro continuo passaggio, ad aria irrespirabile per la combustione di idrocarburi e polveri sottili ad altezza delle finestre, che sono dannosi per la salute di tutti e soprattutto di anziani e bambini. Il disagio è tale che la vivibilità della zone è fortemente compromessa – sottolineano gli abitanti –, sia di giorno che di notte. Non riusciamo più a riposare e stare in giardino è quasi impossibile. Oltre a temere per la nostra salute, è a rischio la nostra sicurezza nel percorrere a piedi o in bicicletta quella che è una strada vicinale priva di marciapiedi. Prima che tali pericoli malauguratamente si concretizzino, chiediamo un intervento risolutivo affinché le violazioni del Codice della Strada cessino – si chiude la missiva indirizzata alle autorità – e la vivibilità della zona, per quanto possibile, sia ripristinata".