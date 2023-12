Storica impiegata nominata Cavaliere

È un giorno di festa per la comunità di di Pieve a Nievole. Irma Bendinelli, una delle dipendenti storiche del Comune oggi in pensione, è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica. "È un’onorificenza che avevo richiesto e non avevo dubbi sarebbe stata accolta per la serietà e competenza che Irma ha dimostrato nei 40 anni di lavoro all’ufficio segreteria – spiega il sindaco Gilda Diolaiuti –; un esempio per tanti giovani, un punto di riferimento costante per i cittadini, che sfata tanti luoghi comuni sui dipendenti pubblici. Congratulazioni da tutta la nostra comunità".