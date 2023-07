Stop alle raccomandate da ritirare fuori città. Intesa dopo l’intervento dell’amministrazione

Montecatini Terme, 22 luglio 2023 – ”Quando si amministra una città anche seguendone mille al giorno ne può sfuggire una. La questione del ritiro delle multe a Pescia era palesemente una cosa cui porre rimedio e certamente non è stata voluta, perché è intuitivo come sia un disagio inutile. Pertanto sono intervenuto personalmente chiedendo all’assessore e all’ufficio di raggiungere un accordo col soggetto incaricato delle notifiche affinché fosse reso possibile ritirarle anche a Montecatini. Tale accordo è stato raggiunto e ringrazio tutti i soggetti coinvolti. Già da ieri i verbali emessi saranno ritirabili a Montecatini Terme da Pieri Poste in via Cividale, angolo Via Tripoli". La notizia arriva dal sindaco Luca Baroncini, dopo le polemiche degli ultimi giorni. Ci scusiamo con quei cittadini che per qualche giorno hanno avuto questo disagio, che comunque è stato con umiltà e serenità prontamente rimediato. Sulla questione poi delle multe che tanti cittadini considerano ingiuste al semaforo di corso Matteotti, si tratta di macchinari standard che sono ormai in uso in diverse città e perfettamente conformi al codice della strada. Anche a me non piace questo nuovo sistema e sto quindi lavorando con l’ufficio per capire come e se sia possibile evitare ai cittadini tante multe relativamente a situazioni che oggettivamente non causano pericolo per la circolazione. Vediamo se sarà possibile accontentarvi. Quello che mi consente la legge lo farò. Di più non posso".

La vicenda è esplosa in questi giorni dopo che decine e decine di automobilisti si sono visti recapitare multe per aver oltrepassato la linea orizzontale al semaforo di corso Matteotti, angolo viale Bicchierai.