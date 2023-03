Stop ai treni da domani a lunedì mattina

Rete Ferroviaria Italiana rende noto che proseguono gli interventi dell’azienda del Gruppo Ferrovie dello Stato per il raddoppio della linea tra Pistoia e Montecatini Terme. "Per consentire l’operatività dei cantieri – riporta la nota di Rfi – sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di domani sabato 11 alle 5 di lunedì 13 marzo. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus via autostrada A11 che non effettuerà fermate intermedie; i sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con i nuovi orari".

Nello specifico, i lavori riguardano la realizzazione delle opere lungo la linea ferroviaria, come la realizzazione delle barriere antirumore con posa delle pannellature fonoassorbenti in vari punti nei comuni di Pistoia e Pieve a Nievole. Proseguono peraltro i lavori di scavo e di costruzione della nuova galleria di Serravalle Pistoiese, ripresi dallo scorso febbraio. "Saranno realizzate – va avanti il comunicato di Rfi – le opere idrauliche a salvaguardia dei torrenti Stella, Tazzera, Mandrione e Bellintona, Tegolaia, Nievolina e per le nuove viabilità connesse all’intervento ferroviario nei comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese e Pieve a Nievole. Inoltre continua la realizzazione degli impianti di trazione elettrica e di segnalamento del nuovo binario. Saranno circa cento le maestranze di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel fine settimana con cinquanta mezzi d’opera nei cantieri fissi e mobili. Fino al nuovo orario di giugno sono già in programma le interruzioni nei fine settimana 15-16 aprile e 13-14 maggio".

Il 30 gennaio il Comune di Serravalle ha rilasciato le autorizzazioni dopo la completa evacuazione della collina sovrastante la galleria a rischio a causa di una frana definita quiescente che aveva creato problemi alla stabilità ad alcune case. Rfi ha acquistato le undici case che avevano subito lesioni durante le prime fasi di scavo.