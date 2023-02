"Stimolo di crescita per me e la città"

"Sono davvero onorato di questo incarico e cercherò di ripagare con il massimo impegno la fiducia ricevuta. Non toglierò nemmeno un secondo di tempo ed energia a Montecatini: il nuovo ruolo mi offrirà contatti e opportunità utili per la mia città".

Luca Baroncini, 37 anni, alla guida del Comune dal 2019, già presidente nazionale di Anci Giovani, da pochi giorni è stato nominato anche commissario regionale della Lega dal segretario federale del Carroccio e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. "Quasi tutte le sezioni comunali del partito in regione – sottolinea – hanno eletto i segretari e ora la fase congressuale si sposterà a livello provinciale".

Qualcuno ironizza già sul fatto che lei adesso ha preso un altro incarico impegnativo, che la porterà a trascurare Montecatini…

"Non è affatto vero. D’ora in poi, attraverso il confronto con tutte le amministrazioni di centrodestra toscane, avrò l’opportunità di crescere e apprendere ulteriori buone pratiche di gestione della cosa pubblica affinché Montecatini possa beneficiarne. Il coordinamento regionale della Lega, assieme alla presidenza nazionale di Anci Giovani, rappresenta l’occasione per portare congressi e meeting, con una ricaduta per le strutture ricettive, gli esercizi commerciali e i locali".

La sua attività di sindaco manterrà lo stesso spazio?

"Niente ripaga così tanto come lo stare coi cittadini. Nel mio ruolo di sindaco avrò gli occhi puntati ancora più addosso e dovrò fare sempre meglio per Montecatini, da cui ho ricevuto così tanto. Per la mia città cercherò di trarre benefici dal nuovo incarico politico, senza trascurare le altre realtà amministrate dal centrodestra in Toscana".

I prossimi mesi saranno pieni di appuntamenti importanti per il Carroccio. Non teme di esaurire le batterie?

"Lo ribadisco: è un’occasione di crescita da non perdere e lavorerò anche per non deludere chi ha creduto in me come il ministro Salvini. Conoscere le situazioni di altri Comuni non potrà che rendermi ancora più competente ad amministrare la città. A Montecatini ho iniziato come consigliere di minoranza nel 2014 e mi sono state davvero date opportunità eccezionali".

Daniele Bernardini