Stessa cosa al mattino "Non possiamo venire"

Polizia municipale non disponibile nelle ore notturne? Dal racconto dei residenti che si sono rivolti recentemente ai vigili urbani emerge che anche nelle ore diurne la situazione non è molto dissimile.

"Ho chiamato i vigili alle 9 del mattino – racconta un residente alla Casina Rossa – perché un idiota aveva lasciato l’auto davanti al mio passo carrabile. Ho chiesto che venissero almeno a fare la multa. Il vigile al telefono non sapeva neppure dove fosse la mia strada e mi ha chiesto il numero della concessione del passo carrabile (temeva forse che fosse abusiva?). La risposta alla fine è stata che non avevano pattuglie disponibili, ma che sarebbero passati quanto prima. Alle 11.30 non era ancora arrivato nessun vigile e io sono rimasto bloccato in casa per oltre due ore".

Altro caso questa settimana. "Un bus turistico – racconta un residente – alle 7.30 di mattina si è piazzato sotto la mia finestra a motore acceso. Ho chiamato i vigili. Mi è stato subito risposto che non potevano venire, perché troppo impegnati. E’ questo il servizio riservato ai cittadini?".

Mai