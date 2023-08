Stasera il trofeo Sesana Una finale con 11 cavalli

Ultimo giovedì di agosto con la finale del Trofeo Sesana in cima al cartellone. La serata inizia con una bella sfida sul doppio chilometro per cavalli anziani, gli ultimi quattro dello schieramento partiranno con un handicap di venti metri. La disamina tecnica della corsa parte sicuramente da Crack Op con l’inossidabile Enrico Bellei in sulky che può essere considerato il punto di riferimento della corsa alla luce di una superiorità tecnica ben consolidata. Attenti al Lupo con l’ospite Dell’Annunziata è una valida alternativa così come al primo nastro Godiva Doc merita le migliori attenzioni, in sulky un validissimo Manuele Matteini. La corsa successiva con i puledri di due anni è praticamente impossibile da decifrare perché i riferimenti sono davvero pochi. Premio Megablud con ben dodici promesse del trotto ad incrociare le lame sulla classica distanza del miglio. Fuego d’Arc è al debutto ma la prova di qualifica è sembrata piuttosto interessante, da vedere in corsa perché con il sette in seconda fila lo svolgimento non sarà facilissimo. Foxstile Ors ha due corse e due rotture ma le voci attorno al lui parlano in maniera positiva come un cavallo dal grande potenziale. Freisa Dei Greppi anche lei ha raccolto poco nelle tre corse disputate ma con il due può benissimo puntare ad un piazzamento. La terza corsa è la sfida più importante della serata, finale del Trofeo Sesana 2023 con undici discreti cavalli al via, solo Dotto Dell’Est partirà al secondo nastro a 2060. Demone Dei Venti ha tutte le caratteristiche per firmare la corsa, la guida superlativa di Antonio Di Nardo è un ulteriore punto a favore.

Martina Nerli