Stare insieme Appuntamenti il 13 e 20 aprile

Dopo il grande successo delle iniziative di marzo, la Comunità di solidale di Lamporecchio e l’Auser di Larciano, con il patrocinio dei due Comuni, organizzano nuovi momenti di incontro. L’iniziativa è stata denominata "Incontri per vincere la solitudine", aperta a tutta la cittadinanza i giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Giovedì 13 aprile a Lamporecchio e giovedì 20 a Larciano ci saranno racconti, storie di vita e letture. Un modo per condividere esperienze e sensazioni. A Lamporecchio si tiene nella Sala Bartoli della Croce Verde; a Larciano nella Sala Progresso. Giovedì 27 aprile sono previste attività ludico-ricreative, insieme a giochi di gruppo. Per maggiori informazioni si può contattare Mara Fadanelli 3351846877 della Comunità Solidale di Lamporecchio oppure Mara Duccetti, 3332636739 dell’Auser di Larciano.