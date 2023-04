Squadra del Lorenzini alle Olimpiadi di fisica che si terranno a Tokio

Destinazione Tokyo: il Lorenzini trionfa alle nazionali di olimpiadi e compete per i mondiali La squadra del liceo Lorenzini, accompagnata dal professor Giancarlo Carducci, ha dominato i campionati nazionali di fisica che si sono svolti a Senigallia dal 13 e 14 aprile. A conquistare il podio, dopo una dura selezione che li ha visti competere contro novecentocinquanta squadre, sono stati: Guglielmo di Grazia (5B Scientifico), Giovanni Menicucci (5A Scientifico), Andrea Pagni (5B SA), Matteo De Lillo e Ida Fan (4A Scienza applicate). Nelle gare individuali, Giovani Menicucci conquista uno dei 100 argento, mentre Guglielmo di Grazia, per il secondo anno di seguito, ottiene uno di quattro ori e il premio per la miglior gara teorica. Entrambi parteciperanno a uno stage, insieme ad altri 14, per la selezione della squadra che rappresenterà l’Italia nelle olimpiadi europee ad Hannover, a giugno, e nei mondiali di Tokyo, a luglio. "Naturalmente è stata una grande soddisfazione – ha dichiarato Guglielmo –. Sono contento sia della gara individuale, perché ho ripetuto il risultato dello scorso anno, ma sento anche di essere migliorato, sia per quella a squadre".