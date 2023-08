"Spostare il T-Red non risulta possibile"

"Circa il dibattito sull’eventuale valutazione di spostare l’apparecchiatura T-Red in altro incrocio, il comandante della polizia municipale Domenico Gatto ci ha risposto che non è praticabile, in quanto quella di corso Matteotti è della tipologia che controlla due corsie di marcia e a Montecatini non sono presenti altri incroci regolati da impianto semaforico con le stesse caratteristiche". Il sindaco Luca Baroncini risponde così alle critiche avanzate dalla minoranza e ricorda la mozione approvata in consiglio comunale, sottolineando di averla rispettata.

Il documento – sostiene – invitava la giunta "ad attivarsi immediatamente con gli uffici per il ripristino della segnaletica orizzontale ben visibile e a farsi carico con gli uffici di una rivalutazione del sistema di rilevamento, valutando seriamente di ripristinare un sistema di rilevamento delle sole violazioni semaforiche e valutare la fattibilità dello spostamento del dispositivo". Il sindaco ha ricordato che "all’inizio i nuovi impianti sanzionavano chi superava di due metri circa la linea di arresto prima del semaforo e questo, pur contrario al codice della strada, aveva comportato numerosissime contravvenzioni".