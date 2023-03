Sporting internazionale Tre tesserati stranieri e impegni all’estero per un club ambizioso

Sporting Club Montecatini sempre più internazionale. La società tennistica ha ufficializzato le proprie squadre principali, maschile e femminile. La prima formazione maschile, che disputerà la B1, persi due pezzi pregiati quali lo sloveno Spec e Noah Perfetti, ha ingaggiato tre stranieri, dei quali soltanto uno alla volta potrà essere impiegato in partita. Si tratta del ceco Matej Vocel e dei tedeschi Philip Florig e Liam Gavrielides. A loro saranno affiancati Leonardo Braccini, Marco Balducci, Alessio Pierotti, Lorenzo Balducci, Matteo Bindi, Matteo Gribaldo e Tommaso Checcaglini. Dieci tennisti agli ordini del capitano Daniele Balducci. Nel 2022 Montecatini riuscì ad arrivare ai playoff.

La compagine femminile, neopromossa in B2 interregionale, potrà contare su Gloria Ceschi, Vittoria Benedetti, Giulia Ferrari, Matilde Licia Bianchi e Asia Tronchetti. Vestirà i panni di capitano, Giulia Ferrari. "L’obiettivo di entrambi i gruppi sarà salvare la categoria. Compito non semplice per l’équipe maschile – dice Daniele Balducci, anche responsabile tecnico dell’intero sodalizio – estremamente difficile per quella femminile. Ambedue i tornei partiranno il 14 maggio. Ci auguriamo che sia una splendida stagione, come la passata, ma sappiamo bene che ci sarà da soffrire. Tutto comunque servirà, specie ai più giovani, da cui ci attendiamo una crescita". Lo Sporting inoltre ha allestito altre cinque squadre maschili (D1, due D3 e due Coppa Torri) e una femminile di D3, oltre alle formazioni giovanili. "Abbiamo un bel movimento di ragazzi e ragazze – aggiunge Balducci – per cui abbiamo potuto formare diversi gruppi. Prima di affrontare i campionati, i nostri tesserati giocheranno alcuni tornei, anche all’estero". Gianluca Barni