Sport spiegato ai ragazzi Incontro alle scuole nell’ambito di Play For Joy

È stata un’occasione di incontro tra gli studenti e alcuni sportivi emergenti del territorio. Uno scambio di opinioni, di esperienze, di ascolto e di esempio per i ragazzi che frequentano la scuola di secondaria di primo grado di Larciano. La manifestazione si chiama "Play For Joy" ed è giunta alla sua dodicesima edizione. Si è tenuta all’interno della palestra della scuola. È stata organizzata dalla Amministrazione comunale di Larciano, con la collaborazione delle Associazioni Sportive del territorio. Hanno aderito al progetto queste associazioni sportive: Cerretese Basket, Grifoni Soccer Accademy, Cerretese Volley, Alifaris Karate di Larciano, Ads Bunny Club di Vinci, Atletica Monsummanese, Tennis Club I Giardinetti, Scuola di Danza Ecole de Danse, Gruppo Ala Arcieri Storici di Larciano, Karate Ninja Club, Asd Nuoto Valdinievole e Montalbano-Cecina. Sono intervenuti questi atleti: il tennista Marco Meacci, la nuotatrice Giulia Pasi, il calciatore della Larcianese Lorenzo Vettori, la pallavolista Chiara Benvenuti e Michael Esterasi e Serena Tempestini, per il Karate. Davanti agli studenti e i professori gli sportivi presenti hanno raccontato le loro esperienze agonistiche, l’impegno e la dedizione che mettono negli allenamenti e la tanta passione che nutrono per il loro sport, elementi che sono indispensabili per essere un buon atleta. L’assessore allo sport Davide Castani, che ha organizzato l’evento, insieme al sindaco Lisa Amidei, presente, ci tiene a ringraziare tutte le associazioni sportive e gli atleti che hanno partecipato alla manifestazione e l’Istituto Comprensivo di Larciano che ha ospitato l’iniziativa. Era presente anche la dirigente scolastico Federica Bonacchi. Nell’occasione l’Assessore Davide Castani ha conferito dei riconoscimenti a Scilla Saracino, alla carriera di culturista e fresca campionessa del mondo nella sua disciplina. Titolo vinto nella città di Praga. Poi sono stati premiati il dirigente del Meridien Grifoni Antonio Bellezza, formazione che ha vinto la Coppa Italia Regionale di calcio, sconfiggendo nella finale giocata a Firenze, la squadra aretina del Subbiano. Riconoscimenti anche a Alessandro Lucarini, in rappresentanza della formazione Juniores, sempre del Meridien Grifoni, che ha vinto, dominandolo, il campionato provinciale.

Massimo Mancini