Sport e solidarietà Raccolta di successo

Si è chiusa con la consegna simbolica di un assegno cartaceo gigante la raccolta fondi iniziata con l’evento "CorriAMO e GiochiAMO per As.Va.L.T." andato in scena lo scorso 25 febbraio, a Montecatini Terme e destinata a contribuire all’acquisto di un mammografo digitale. La piccola cerimonia si è svolta stamani davanti al Palazzo comunale alla presenza di Edoardo Fanucci, che ha promosso la manifestazione, al presidente di As.Va.L.T. Arnaldo Pieri, l’associazione destinataria della donazione, e Antonietta Schettino, presidente di Montecatini Marathon. "E’ stato un gesto molto bello, al di là dei 4.000 euro raccolti – ha commentato Pieri – un’iniziativa a favore della salute dei cittadini della Valdinievole. La nostra associazione anche stavolta, come sempre, individua un obiettivo, lavora per la raccolta dei fondi necessari e poi procede all’acquisto. La nostra caratteristica è che non facciamo donazioni generiche e in questa occasione procederemo ad acquisire un importante strumento per la prevenzione come la mammografia digitale".