Spettacolo di flamenco al Festival musicale

Dopo il grande successo della serata dedicata alle arie Napoletana, un altro interessante appuntamento del Festival musicale "E Lucevan le stelle…" è pronto per lunedì 14 agosto alle ore 21.30 nello splendido scenario di Villa Rospigliosi a Lamporecchio. Ad animare la serata, tutta dedicata alla Spagna e al Flamenco ci penserà il pianista Josè Manuel Cuenca e la ballerina Almudena Roca. Almudena Roca, nativa di Cartagena, si è avvicinata in te- nera età al mondo della danza, frequentando in seguito il Con- servatorio Profesional de Danza de Murcia, diplomandosi nel 2012 in Danza Española y Flamenco. La direttrice Doña Virgi- nia Valero l’ha selezionata per il Conservatorio Superior de Danza de Madrid "María de Ávila", dove studia con grandi maestri e ottiene il Diploma superiore, per proseguire quindi con il Master in Flamencologia presso l’Escuela Superior de Música de Cataluña. Attualmente è parte delle compagnie di María Pagés, di José Antonio e Sangre y Raza ed è solista nei gruppi Compañía Antonio Márquez, Compañía Lírica de Zarzuela! Spanish Musical, Compañía Clara Ramona & Co, Ballet Fla- menco del Cante de Las Minas de La Unión e Ballet Español de Murcia. José Manuel Cuenca si è diplomato in Pianoforte e in Clari- netto al Conservatorio Superior de Música di Cordova otte- nendo per entrambi gli strumenti il Premio Extraordinario Fin de Carrera. La sua carriera artistica lo ha portato ad esibirsi in tutta Europa, Stati Uniti, America Latina, Medio Oriente, Filippine e Giappone in sale prestigiose, quali Carnegie Hall di New York, Auditorio Nacional e Teatro Real di Madrid, Auditorio Hacettpe di Ankara (Turchia), London South-bank Centre "Purcell Room", Auditorio de la Casa Museo Andrés Segovia, Palau de la Mú- sica di Valencia. Ampia è la sua discografia, perlopiù in duo con il fratello Francisco. Gli è stato attribuito il Premio Cultura 2001 di Linares, nel 2005 è stato nominato Professore onorario dell’Istituto Huarte de San Juan di Linares e nel 2010 la Fonda- zione Andrés Segovia gli ha conferito una medaglia. Nello spettacolo proposto, dal titolo "Pasion andaluza", i due pilastri principali del flamenco, la musica e la danza, il corpo e l’anima come combinazione ideale, sono ritratti con tutte le tinte e i sapori di Spagna.

Per qualsiasi informazione e prenotazioni telefonare al numero 3355439579.